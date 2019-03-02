FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1220
Там тоже всё плохо. )))
евру на 0833 хотю в течении 15 мин.
эх, люблю я поспешить, продал, просадка точно будет.
но зато
кд поставь, там упор, вааще.
упор в кд? ху из? код деск?
кластер дельта)
эх, люблю я поспешить, продал, просадка точно будет.
сколь дадут:
покупки по еврику уже не то.
черточки для входов - выходов
