FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1217

Доброго вечера ...У  меня всего два вопроса к знатокам  торговли по обьемам и уже уже "вкурившим"все прелести  "обьемов"

1)В какое время  по часам чаще всего появляются "влиятельные"обьемы на рынке ?

2) какова средняя дистанция  от цены рынка  выставления этих обьемов  ?

 
azfaraon:

1) Нужно делить обьемы на разных сессиях. Невозможно сравнивать лондонский и австралийский обьемы на сессиях.

2) обьем - это количество проторгованных сделок за единицу времени.

Обьем в "стакане" - это количество заявок.

Тиковый обьем - это количество раз изменений цены за промежуток времени. 

На счет "дистанции" - это что имелось в виду? 

 
Возможно рынок сегодня будет на перепутье. Вчерашний второй тест сопротивления был неудачным. На важных новостях произошел скачек вниз. Тем не менее говорить о завершении коррекции еще рано. Следующий предполагаемый таргет 1.11-1.12. Так что есть смысл зайти в лонг от лоу. Поглядим что нам скажут путоколлы
 

 
Куда все испарились? И котейка и прочие? Поехали Стренжу грядки вскапывать?
 
 

норка проснулась...


что касается фунта

 ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом  ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.

Кстате, щас  как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.

 
Myth63:

Полностью с Вами согласен. ;)
евре хорошо бы сбегать на 0770 и 0715 ох там заряжено=) стопить надо 
