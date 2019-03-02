FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго вечера ...У меня всего два вопроса к знатокам торговли по обьемам и уже уже "вкурившим"все прелести "обьемов"
1)В какое время по часам чаще всего появляются "влиятельные"обьемы на рынке ?
2) какова средняя дистанция от цены рынка выставления этих обьемов ?
Доброго вечера ...У меня всего два вопроса к знатокам торговли по обьемам и уже уже "вкурившим"все прелести "обьемов"
1)В какое время по часам чаще всего появляются "влиятельные"обьемы на рынке ?
2) какова средняя дистанция от цены рынка выставления этих обьемов ?
1) Нужно делить обьемы на разных сессиях. Невозможно сравнивать лондонский и австралийский обьемы на сессиях.
2) обьем - это количество проторгованных сделок за единицу времени.
Обьем в "стакане" - это количество заявок.
Тиковый обьем - это количество раз изменений цены за промежуток времени.
На счет "дистанции" - это что имелось в виду?
норка проснулась...
что касается фунта
ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.
Кстате, щас как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.
что касается фунта
ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.
Кстате, щас как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.