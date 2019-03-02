FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 604
да, видно что от 1,1270 втариваются
Доброго дня ...По доброте душевной гляньте плиз на AUD/CAD...Интересует Ваши мнения
Им не видно, они блох ловят строго "по тренду")
А брат то силен)))
на 1240 хорошобы сходить..
Купил евро на 1315, наблюдай. Фунт 5012 и 5213.
Борода, что-то ты в показаниях путаешься. Вроде как говорил недавно что не торгуешь больше ничего кроме фунта, даже скрин предъявл был соответствующий....
И тут на тебе... Купил евро.
)))
боковикЯ
Половлю блох немного.