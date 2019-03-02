FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 604

Spekul:
да, видно что от 1,1270 втариваются
на 1240 хорошобы сходить..
azfaraon:
Доброго дня ...По доброте душевной гляньте плиз на  AUD/CAD...Интересует Ваши мнения
боковик
 
Spekul:
Им не видно, они блох ловят строго "по тренду")

А брат то силен))) 

 
Myth63:
на 1240 хорошобы сходить..
посмотрим, у меня 1270 еще одна лимитка
 
stranger:

да, вчера разбогател, молодца
 
stranger:
Купил евро на 1315, наблюдай. Фунт 5012 и 5213.

Борода, что-то ты в показаниях путаешься. Вроде как говорил недавно что не торгуешь больше ничего кроме фунта, даже скрин предъявл был соответствующий....

И тут на тебе... Купил евро.

))) 

Myth63:
боковикЯ
Я его купил .  вы говорите боковик ...сначалорост к 0.9840 .А так вижу ему новый хай 1.0100
 
Bicus:

Борода, что-то ты в показаниях путаешься. Вроде как говорил недавно что не торгуешь больше ничего кроме фунта, даже скрин предъявл был соответствующий....

И тут на тебе... Купил евро.

))) 

Вот подумал и купил, потому что дешево.
 
Набор по фунту сегодня продолжится.
 

Половлю блох немного.

 

 

