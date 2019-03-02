FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1215
Погнали, продажа GBPUSD 1.4984 стоп 1.50 тп 1,4940
Покупка EURAUD 1,4000 тп 1,4020 сл 1,3980 EURCAD 1.3700 тп 1,3720 сл 1,3680
upd Покупка GBPJPY 1.7720 сл 1,7690 тп думаю
upd GBPUSD в БУ
upd продал золота чуть чуть
upd доливка по золоту
Это не я. Это Вселенная. ))
Так работает алгоритм. Представь себе, если бы люди получали всегда только всё готовое не прикладывая абсолютно никаких усилий. Думаю, если бы это было так, то мы бы остались на уровне одноклеточных.
Поэтому думай. Качай не только бицепсы, но и мозг. Да не спинной... Прокачай 100 миллиардов своих нейронов. )))
Вместо того чтобы идти дальше - развиваться и приносить добро людям ты вынужден топтаться на месте - читать дрянные книги, 80% информации в которых вода, читать форумы, 80% информации которых флуд и смрад, общаться с людьми в надежде получить от них крупицу истинного знания, но 80% из них ни на йоту не приблизят тебя к цели. Ты можешь назвать это "жизнью", я же даю этому совсем другое определение...
Тем не менее истинное знание постигается как раз методом собственных проб и ошибок ))
Тут вопрос скорее в другом! Как говорит мой друг - "вот поэтому вся наша страна и в г..не".
Ну так постигай же, кто тебе не даёт? По крайней мере направление уже дали. Этого уже много. ))
Если думаешь, что в любом другом деле всё иначе, то попробуй заняться чем-то другим и сам всё увидишь. Везде нужно очень много работать, чтобы получить достойный результат. И никто нигде ничего на блюдечке не подносит.
//---
Кстати, вопрос который ты задал на другом форуме лишь ещё раз показывает насколько ты ленив. ))
Почитай ветку и подобные ветки там же. Там столько всего изложено по этой теме, что даже не знаю, что ещё можно добавить. Там конечно нет результатов исследований, которые есть у меня, но уж извините. )))
Ветки я уже читать начал. Но блин хочется же все и сразу и много ))
Ладно, друг - спасибо и на том!!!
Ты меня еще пословицами накорми типо "без труда не вытащишь и рыбку из пруда"
Именно! ;))
Без труда не выловишь и рыбки из пруда.
Хочешь кататься, люби и саночки возить.
Любишь медок? Люби и холодок.
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
По фунту тейк купил маленьким лотом GBPUSD 1.4039 сл 1,4010
Закрою фунт на сорока, если дойдёт
upd фунт закрыт с мин прибылью GBPJPY закрыт +20 пп EURCAD сл сработал
Золото закрыто +4+5
Куплен EURJPY 130,65 сл 130,50 тп 131,10
upd GBPJPY sell 177,40 тп 177,20
EURJPY стоп, куплен 130,50 тп 130,80 сл 130,30
GBPUSD продан 1,4940 сл 1,4960 тп 1,4920
upd GBPJPY тейк +20
Лжененавистные палочки ...Наверно ктото сейчас смотрит и радоваться будет ,если не сработает)))
Лжененавистные палочки ...Наверно ктото сейчас смотрит и радоваться будет ,если не сработает)))
честно - как-то пофик
если я не понимаю суть, то мне это безразлично
