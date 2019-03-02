FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так кто ж против то - лишь бы сразу и без откатов и блошек
Вот наставил лимитников, посмотрел какие достало, "лишние" зарубил с профитом, а эти пусть растут))))
А Айдлер мудр
что то евра там рисует - уровень тестировать опять собралась? ))
продала фунт к 07300
???
а что не так? оставлять на ночь до 07227 не хочу у нас к сожалению уже ночь// или не так что-то расчитала
А фунт надо опять будет брать в баи снизу, 100%
Там сидит Кукл ...