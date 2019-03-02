FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1207

так кто ж против то - лишь бы сразу и без откатов и блошек

Вот наставил лимитников, посмотрел какие достало, "лишние" зарубил с профитом, а эти пусть растут))))

А Айдлер мудр  

 
Стоп по EURAUD, EURCAD тоже, не жалко, мини лотами.
 
что то евра там рисует - уровень тестировать опять собралась? ))
 
что то евра там рисует - уровень тестировать опять собралась? ))
Там сидит Кукл ... 
 
продала фунт на 07384 к 07300// посмотрим, правильно посчитала или нет))
 
продала фунт к 07300
??? 
 
??? 
а что не так? оставлять на ночь до 07227 не хочу у нас к сожалению уже ночь// или не так что-то расчитала
 
а что не так? оставлять на ночь до 07227 не хочу у нас к сожалению уже ночь// или не так что-то расчитала
А где это такая цена на фунте?))) Если евро, то есть у меня цена 0737.
 

А фунт надо опять будет брать в баи снизу, 100%

 

 
Там сидит Кукл ... 
вот злодей
