FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1205
Подарок)
Кто ничего не видит, пох по каким причинам, просьба молча проходить мимо)
я ж учусь еще! Стрэнж скажи я правильно вижу - вверх, вниз и снова вверх?
дядя , Я ж под форум подстроился. а так да 0.8. а фунт вааще в .
Продал евро 1,1004 сл 1,1050 1-й тп 1,0950 второй пока думаю куда ставить, что скажите? пойдёт ниже 1,0950?
Стоп при продаже можно было и не ставить.
USDCAD закрыт 1,2500 и продан до 1,2480 сл 2520, однако коррекция.
Будешь так "торговать" вздрючат однако)