FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1205

stranger:

Подарок)

Кто ничего не видит, пох по каким причинам, просьба молча проходить мимо) 

 

 

я ж учусь еще! Стрэнж скажи я правильно вижу - вверх, вниз и снова вверх?
 
я ж учусь еще! Стрэнж скажи я правильно вижу - вверх, вниз и снова вверх?
Старый мудрый Айдлер сказал же - к 08) Так я таки с ним согласен 
 
iIDLERr:
дядя , Я   ж под форум подстроился. а так да 0.8. а фунт вааще в .
Дядя, ты чего, уснул?))) Лимитники на евру то выставь)
 
Продал евро 1,1004 сл 1,1050 1-й тп 1,0950 второй пока думаю куда ставить, что скажите? пойдёт ниже 1,0950?
 
Ещё повторно куплен USDCAD покупался по 1,2495 со стопом в 1,2475, выбило, куплен повторно 1,2480 сл 1,2450 думаю держать до конца дня.
 
Продал евро 1,1004 сл 1,1050 1-й тп 1,0950 второй пока думаю куда ставить, что скажите? пойдёт ниже 1,0950?

Стоп при продаже можно было и не ставить.

 

 
USDCAD закрыт 1,2500 и продан до 1,2480 сл 2520, однако коррекция.
 
USDCAD закрыт 1,2500 и продан до 1,2480 сл 2520, однако коррекция.
Будешь так "торговать" вздрючат однако)
 
Будешь так "торговать" вздрючат однако)
Только хороший ECN, кухни я ещё в детстве отлюбил)
 
EURCAD продам пожалуй с коротким стопом, он так и напрашивается зараза.
