FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1206
Будешь так "торговать" вздрючат однако)
А мне вот что нравится:
Только хороший ECN, кухни я ещё в детстве отлюбил)
"Бить будут не по паспорту, бить будут по морде" (с)
— Для вашего возраста результаты неплохие.
— Доктор, а до восьмидесяти я доживу, как вы думаете?
— Вы пьёте? Курите?
— Нет, я никогда не пил и не курил.
— Вы едите острое и жирное мясо?
— Нет, доктор, я такого не ем.
— Может быть, вы проводите много времени под прямыми лучами солнца. В гольф, например, играете?
— Нет, я никогда не играл в гольф.
— Тогда, может быть, вы увлекаетесь картами, гонками или распутными женщинами?
— Что вы, доктор!
— Ну, и зачем же вам жить до восьмидесяти?
Продал всё таки немного EURCAD 1,3725 сл 1,3750 тп гденить ниже 1,37ми но как-то мне не очень нравится картина, сильно не рискую.
Ты не брат Ильи лесоруба?))) тот тоже любит пособирать все мухоморы в лесу на пять верст кругом
Старый мудрый Айдлер сказал же - к 08) Так я таки с ним согласен
ещё и EURAUD заодно продал 1,3950 сл 1,3975 USDCAD закрылся по бу успел передвинуть. по евро первый тейк. На поляне уже сутра всё собрал, вот смотрю за ёлочкой может ай да не всё мухоморы.
Че по лесу бегать, нарубил на месте и кури)