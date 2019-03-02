FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 602

Speculator_:
У него просто весенние обострение. Советую укол димедрола. Для снятие обострение.  
Зэ Спекулятор, вы очень впечатлительны и странны...) Ожидайте новую волну!
 
stranger:
Учителя позови, вдвоем камлайте)))

уже ночером тейк по палкам сработал...

ща откат на 50%, селл до 91.18, затем бай в 97.35

че колопуты могут сказать по паре?


 
Lesorub:

Они говорят, что тебя ждет то же самое.

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
stranger:

леман бразерс тож колопутил...
 
stranger:
Я тоже не понял. Докажи себе, что ты американец)))
Правильно себе и другим, что умеешь торговать)
 
Ну что? Отчпокают сегодня байщиков-позиционников?
 
21april:
Правильно себе и другим, что умеешь торговать)

Сколько платите за доказательства? 

Или вам может сразу всё выложить, условия входов, готовую торговую систему или может просто денег дать? 

 
stranger:

Доказательства? Мудрец, что с вами? ) Эта была шутка и не для вас.
 
21april:
Доказательства? Мудрец, что с вами? ) Эта была шутка и не для вас.
Молодец, ты хороший отрок))) Чтишь ли ты Учителя???!!!
 
Bicus:
Ну что? Отчпокают сегодня байщиков-позиционников?

тебе так хочется чтоб отчпокали?

купи фунт или евро и спи спокойно

