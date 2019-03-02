FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 602
У него просто весенние обострение. Советую укол димедрола. Для снятие обострение.
Учителя позови, вдвоем камлайте)))
уже ночером тейк по палкам сработал...
ща откат на 50%, селл до 91.18, затем бай в 97.35
че колопуты могут сказать по паре?
Они говорят, что тебя ждет то же самое.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Я тоже не понял. Докажи себе, что ты американец)))
Правильно себе и другим, что умеешь торговать)
Сколько платите за доказательства?
Или вам может сразу всё выложить, условия входов, готовую торговую систему или может просто денег дать?
Доказательства? Мудрец, что с вами? ) Эта была шутка и не для вас.
Ну что? Отчпокают сегодня байщиков-позиционников?
тебе так хочется чтоб отчпокали?
купи фунт или евро и спи спокойно