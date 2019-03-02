FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1204
нет, братушко, ща уверх
уже вижу )) Но некоторые вчера городили что сперва сходим до 1,097, потом на 1,077 а уж там можно и уверх
я ж кд. дурака валять не по мне
Да вот с ней вы дурака и валяете, кто то там пукнул сюда, тот туда, они сами хз куда, как и наши отроки. Погутарю с вами еще немного, с села писать здесь не буду, так что)
Айдлер, в кд или ленте, надо смотреть только хорошие объемы, а они бывают раз-два в месяц, так что смысл туда таращиться?
дядя , Я ж под форум подстроился. а так да 0.8. а фунт вааще в .
всего два пути вниз или вверх но мало кто угадывает, сливают те кто взял вниз также сливают те кто взял вверх непонятно как это так, это возможно
Фунт на 46-47 тарь хорошим лотом и будет тебе счастье)
Подарок)
Кто ничего не видит, пох по каким причинам, просьба молча проходить мимо)