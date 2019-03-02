FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1204

iIDLERr:

нет, братушко, ща уверх

уже вижу )) Но некоторые вчера городили что сперва сходим до 1,097, потом на 1,077 а уж там можно и уверх
 
mmmoguschiy:
я ж кд.   дурака валять не по мне
 
iIDLERr:
я ж кд.   дурака валять не по мне

Да вот с ней вы дурака и валяете, кто то там пукнул сюда, тот туда, они сами хз куда, как и наши отроки. Погутарю с вами еще немного, с села писать здесь не буду, так что) 

Айдлер, в кд или ленте, надо смотреть только хорошие объемы, а они бывают раз-два в месяц, так что смысл туда таращиться? 

 
stranger:
дядя , Я   ж под форум подстроился. а так да 0.8. а фунт вааще в .
 
stranger:

да по 20 пип я снимаю. я б м5 отторговал на зарубу
 
всего два пути вниз или вверх но мало кто угадывает, сливают те кто взял вниз также сливают те кто взял вверх непонятно как это так, это возможно
 
iIDLERr:
Фунт на 46-47 тарь хорошим лотом и будет тебе счастье)
 
Pulatforex:
всего два пути вниз или вверх но мало кто угадывает, сливают те кто взял вниз также сливают те кто взял вверх непонятно как это так, это возможно
сложно не войти в прибыль, сложно ее зафиксировать
 
stranger:
Фунт на 46-47 тарь хорошим лотом и будет тебе счастье)
вот и фунтик за понижение перед отскоком
 

Подарок)

Кто ничего не видит, пох по каким причинам, просьба молча проходить мимо) 

 

 

