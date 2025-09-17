Курс USDHKD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.77310 HKD за 1 USD, а максимальная — 7.78138 HKD.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Гонконгского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.