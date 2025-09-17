Валюты / USDHKD
USDHKD: US Dollar vs Hong Kong Dollar
7.77476 HKD 0.00490 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Hong Kong Dollar
Курс USDHKD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.77310 HKD за 1 USD, а максимальная — 7.78138 HKD.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Гонконгского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.77310 7.78138
Годовой диапазон
7.74558 7.84996
- Предыдущее закрытие
- 7.7796 6
- Open
- 7.7802 4
- Bid
- 7.7747 6
- Ask
- 7.7750 6
- Low
- 7.7731 0
- High
- 7.7813 8
- Объем
- 6.315 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.22%
- 6-месячное изменение
- -0.06%
- Годовое изменение
- 0.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.