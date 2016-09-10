MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций

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Здравствуйте. Что-то не могу найти ни одного брокера, который бы позволял открыть демо-счет для торговли акциями в MetaTrader. Пока что только фьючерсы вижу.. Есть ли такие вообще?
 
Открытие
 
у Открытия только фьючерсы на демо
 
Anton_Potashev:
Здравствуйте. Что-то не могу найти ни одного брокера, который бы позволял открыть демо-счет для торговли акциями в MetaTrader. Пока что только фьючерсы вижу.. Есть ли такие вообще?
 не отходя от компьютера, через личный кабинет в гос. услугах в компании бкс лучше открыть реальный счет хоть на 100рублей.
[Удален]  
Sergey Novokhatskiy:
 не отходя от компьютера, через личный кабинет в гос. услугах в компании бкс лучше открыть реальный счет хоть на 100рублей.
 как у них с лицензированием? нужно ли подтверждать свою "компетентность" по новому законодательству? и прочее прочее? налоги? 
 
mmmoguschiy-new:
 как у них с лицензированием? нужно ли подтверждать свою "компетентность" по новому законодательству? и прочее прочее? налоги? 

Сам пока торгую через сбербанк ;0)), у бкс открыл счет для ознакомления условий в реале. По всем тонкостям  лучше пообщаться с техподдержкой:

"В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону +7 (495) 213-15-98 или 8-800-333-53-36".

По осени буду смотреть и изучать все тонкости, потом принимать решение где лучше торговать.

Там где торгую не устраивает программное обеспечение, а здесь  комиссии... в общем думаю.

[Удален]  
Sergey Novokhatskiy:

Сам пока торгую через сбербанк ;0)), у бкс открыл счет для ознакомления условий в реале. По всем тонкостям  лучше пообщаться с техподдержкой:

"В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону +7 (495) 213-15-98 или 8-800-333-53-36".

По осени буду смотреть и изучать все тонкости, потом принимать решение где лучше торговать.

Там где торгую не устраивает программное обеспечение, а здесь  комиссии... в общем думаю.

В Сбере комиссии меньше? На сколько? И что насчет компетентности и налогов?
 
mmmoguschiy-new:
В Сбере комиссии меньше? На сколько? И что насчет компетентности и налогов?

Налоги удерживают при выводе и отчитываются, по требованию выдают справку...

чуть позже пообщаемся в личке если надо, а то надо бежать супругу везти по делам.

[Удален]  
Sergey Novokhatskiy:

Налоги удерживают при выводе и отчитываются, по требованию выдают справку...

чуть позже пообщаемся в личке если надо, а то надо бежать супругу везти по делам.

хорошо бы было. черканите как будете на сайте ;)
[Удален]  
Ха! Быстро они меня в оборот взяли - уже девушка с приятным голоском позвонила. Предлагала личного советника за 300 000... МНЕ!!!! 
 
mmmoguschiy-new:
Ха! Быстро они меня в оборот взяли - уже девушка с приятным голоском позвонила. Предлагала личного советника за 300 000... МНЕ!!!! 
Черканул
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