MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций
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Здравствуйте. Что-то не могу найти ни одного брокера, который бы позволял открыть демо-счет для торговли акциями в MetaTrader. Пока что только фьючерсы вижу.. Есть ли такие вообще?
не отходя от компьютера, через личный кабинет в гос. услугах в компании бкс лучше открыть реальный счет хоть на 100рублей.
как у них с лицензированием? нужно ли подтверждать свою "компетентность" по новому законодательству? и прочее прочее? налоги?
Сам пока торгую через сбербанк ;0)), у бкс открыл счет для ознакомления условий в реале. По всем тонкостям лучше пообщаться с техподдержкой:
"В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону +7 (495) 213-15-98 или 8-800-333-53-36".
По осени буду смотреть и изучать все тонкости, потом принимать решение где лучше торговать.
Там где торгую не устраивает программное обеспечение, а здесь комиссии... в общем думаю.
Сам пока торгую через сбербанк ;0)), у бкс открыл счет для ознакомления условий в реале. По всем тонкостям лучше пообщаться с техподдержкой:
"В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону +7 (495) 213-15-98 или 8-800-333-53-36".
По осени буду смотреть и изучать все тонкости, потом принимать решение где лучше торговать.
Там где торгую не устраивает программное обеспечение, а здесь комиссии... в общем думаю.
В Сбере комиссии меньше? На сколько? И что насчет компетентности и налогов?
Налоги удерживают при выводе и отчитываются, по требованию выдают справку...
чуть позже пообщаемся в личке если надо, а то надо бежать супругу везти по делам.
Налоги удерживают при выводе и отчитываются, по требованию выдают справку...
чуть позже пообщаемся в личке если надо, а то надо бежать супругу везти по делам.
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