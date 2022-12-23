FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, Евра приехала по плану, жду фунта ...
Дневной уровень разворота по фунту находится на уровне 1.1920. Пока цена торгуется ниже этого уровня пара будет находится под давлением с целью 1.1600. Также возможно движение вниз с текущего уровня. Только закрытие пары по итогам дня выше уровня 1.1920 поставит под сомнение дальнейшее движение вниз.
Дневной уровень разворота по золоту находится на уровне 1760.09. Торговля ниже этого уровня говорит о дальнейшем снижении металла с целью 1700. Также снижение может продолжиться с текущего уровня. Только закрытие цены по золоту по итогам дня выше уровня 1760.09 поставит под сомнение снижение золота.
Дневной уровень разворота по фунту находится на уровне 1.1920. Пока цена торгуется ниже этого уровня пара будет находится под давлением с целью 1.1600. Также возможно движение вниз с текущего уровня. Только закрытие пары по итогам дня выше уровня 1.1920 поставит под сомнение дальнейшее движение вниз.
Цель 1.30.
Цель 1.30.
Через пару дней-недель можно рассматривать и рост. Не спорю.
Ну и Фунтик отработал...
Прикупить Евры...
Ладно, сколь получилось, то и ладно...
Продать Еврофунта:
Здесь нарисовали двойные палки, цена будет и там, и там:
И, хочу поиметь с Фунта, пунктов 18 ...
На Евре выйдет в селл около 15 п, до дневной сессии тож...
Планировал 15 п., вышло 38 ... Ждемс Фунта у цели...