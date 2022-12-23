FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 28

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Полетали...



 

Моя цель по Луню:

И по Фунтику:


 

Аудя для рассмотрения:


 

Табло валютных трендов на 10.08.2022


 

Хотелка...


 

Мои мысли по GBPNZD, кто за, кто против, почему?


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по GBPNZD, кто за, кто против, почему?


Лержи подарок. Не потеряй только.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Лержи подарок. Не потеряй только.


Ты тоже. Только на словах герой 
 

Пятничная маляська...


 

Фунтик по плану...


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