FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 28
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Полетали...
Моя цель по Луню:
И по Фунтику:
Аудя для рассмотрения:
Табло валютных трендов на 10.08.2022
Хотелка...
Мои мысли по GBPNZD, кто за, кто против, почему?
Мои мысли по GBPNZD, кто за, кто против, почему?
Лержи подарок. Не потеряй только.
Лержи подарок. Не потеряй только.
Пятничная маляська...
Фунтик по плану...