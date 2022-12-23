FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 40
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Фунтдоллар. Пара торгуется ниже точки разворота 1.2257. Вероятно движение вниз к точке разворота на 1.16863. Только пробитие и торговля выше уровня на 1.2257 отменит данный сценарий. При обновлении максимума сценарий к снижению к 1.16863 будет отменён либо пересмотрен. Телеграм канал (удалён модератором)
Итак евродоллар. Пара торгуется ниже точки разворота 1.06427. Вероятно дальнейшее движение вниз к 1.02685. Только пробой 1.06427 и уверенная торговля выше 1.06427 отменит сценарий на снижение. При обновлении максимума точка для снижения будет пересмотрена. Телеграм канал (удалён модератором)
Что-то с йеной
Что-то с йеной
Денежно-кредитная политика (ДКП) японского ЦБ начинает меняться. Толи еще будет ой-е-ей! ))
больше похоже что в конце года начали сливать американскую выручкудо 120 может вполне снизиться
Смотрю тут активность просто зашкаливает.
Общество созрело?
Для новых вдохновений?
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Во круг сплошное нытьё!
Общество созрело?
Для новых вдохновений?
------------------------------------------
Во круг сплошное нытьё!
демотрейдеры вокруг
демотрейдеры вокруг
Но в демотрейденге, есть здравый смысл!
Вопрос?
Кто умней!
1) Кто сливает демо-счёт!
2) Кто сливает реал-счёт!
Но в демотрейденге, есть здравый смысл!
Вопрос?
Кто умней!
1) Кто сливает демо-счёт!
2) Кто сливает реал-счёт!
если оба сливают, то хз