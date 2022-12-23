FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 40

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Фунтдоллар. Пара торгуется ниже точки разворота 1.2257. Вероятно  движение вниз к точке разворота на 1.16863. Только пробитие и торговля выше уровня на 1.2257 отменит данный сценарий. При обновлении максимума сценарий к снижению к 1.16863 будет отменён либо пересмотрен. Телеграм канал (удалён модератором)

 

Итак евродоллар. Пара торгуется ниже точки разворота 1.06427. Вероятно дальнейшее движение вниз к 1.02685. Только пробой 1.06427 и уверенная торговля выше 1.06427 отменит сценарий на снижение. При обновлении максимума точка для снижения будет пересмотрена. Телеграм канал (удалён модератором)

 

Что-то с йеной


 
Ivan Butko #:

Что-то с йеной


Денежно-кредитная политика (ДКП) японского ЦБ начинает меняться. Толи еще будет ой-е-ей! ))
 
sibirqk #:
Денежно-кредитная политика (ДКП) японского ЦБ начинает меняться. Толи еще будет ой-е-ей! ))

больше похоже что в конце года начали сливать американскую выручку

до 120 может вполне снизиться
 
интересно, где этот шакал пророк сейчас? спит на улице, днем возле мак уже не ловится интернет? 
 
Aleksandr Yakovlev #:
Смотрю тут активность просто зашкаливает.

Общество созрело?

Для новых вдохновений?

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Во круг сплошное нытьё! 

 
Speculator #:

Общество созрело?

Для новых вдохновений?

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Во круг сплошное нытьё! 

демотрейдеры вокруг

 
Renat Akhtyamov #:

демотрейдеры вокруг

Но в демотрейденге, есть здравый смысл!

Вопрос?

Кто умней!

1) Кто сливает демо-счёт!

2) Кто сливает реал-счёт!  

 
Speculator #:

Но в демотрейденге, есть здравый смысл!

Вопрос?

Кто умней!

1) Кто сливает демо-счёт!

2) Кто сливает реал-счёт!  

если оба сливают, то хз

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