FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 36
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USD JPY M 15
USD JPY M 15
eur usd m 15
USDJPYM15
EUR USD M 15
Сделка по USDCHF
Сделка по USDCHF
Цель выхода , это самое большое цена которая была в этом году. Получитьс такая хорошае Рождество! :-)
Сделка по ETCUSD
NZDUSD M15
Сделка по ETCUSD