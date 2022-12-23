FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 36

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USD JPY M 15

USD JPY M 15

 

USD JPY M 15

USD JPY M 15

 

eur usd m 15

eur usd m 15

 

USDJPYM15

USDJPYM15

 

EUR USD M 15

EUR USD M 15

 

Сделка по USDCHF


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по USDCHF


Цель выхода , это самое большое цена которая была в этом году. Получитьс такая хорошае Рождество! :-)

 

Сделка по ETCUSD


 

NZDUSDM15

NZDUSD M15

 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по ETCUSD


Здравствуйте, как вы думаете, до каких уровней может упасть компания ZIM Integrated Shipping Services



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