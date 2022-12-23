FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 33
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Ну вот и Фунтик сготовился:
Ну вот и Фунтик сготовился:
Да фунтик отлично отработал, я 2 сделки по нему закрыл, а 2 пока держу
Да фунтик отлично отработал, я 2 сделки по нему закрыл, а2 пока держу
ОК!
Борюсь с парой.
Она, меня, победит. Чую...
Если нужно 5 пунктов по Евре, то прям щас!!!
Если нужно 5 пунктов по Евре, то прям щас!!!
Ну все... Оля-улю, гони гусей. Поезд ушел!!!
Табло валютных трендов на 25.08/2022
Всем пятничный привет!
Там, пацаны определились, душу Евру...
Задушена!
А Гейша хочет дать ...
Дала...
Фунтик подарил 27 п.
Мяска поесть, на выходных ...
А Лунь на Джемиссон подкинул пунктов...
Ну что, новая тема нарисовалась...
Ну что, новая тема нарисовалась...
Как точно вы это описали !