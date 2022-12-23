FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 33

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Ну вот и Фунтик сготовился:


 
Lesorub #:

Ну вот и Фунтик сготовился:


Да фунтик  отлично отработал,  я  2 сделки по нему закрыл, а 2 пока держу 

 
mixail789 mixajlof #:

Да фунтик  отлично отработал,  я  2 сделки по нему закрыл, а2 пока держу 

ОК!     



Борюсь с парой.

Она, меня, победит. Чую...    


 
mixail789 mixajlof #:

Если нужно 5 пунктов по Евре, то прям щас!!!


 
Lesorub #:

Если нужно 5 пунктов по Евре, то прям щас!!!


Ну все... Оля-улю, гони гусей. Поезд ушел!!!


 

Табло валютных трендов на 25.08/2022


 

Всем пятничный привет!

Там, пацаны определились, душу Евру...

Задушена!


А Гейша хочет дать ...

Дала...


 

Фунтик подарил 27 п.

Мяска поесть, на выходных ...

А Лунь на Джемиссон подкинул пунктов...


 

Ну что, новая тема нарисовалась...


 
Lesorub #:

Ну что, новая тема нарисовалась...


Как точно вы это описали !

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