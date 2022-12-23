FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 31
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Очухались, под вечер...
ни за что не поверю, что такое так котиры торкнуло:
ни за что не поверю, что такое так котиры торкнуло:
котиры вчера торкнулись, но тут никто не поверил
Гоняют, тудема - судема...
Есть сигнал, ловим профит:
не в обиду, но впору выкатывать в маркет спец-продукт "Leso-shot" : скриншотер удачных сделок с ретушью прочих :-) тогда у lesorub будут конкуренты :-)
Свои покажите...
у меня скучные
Все при деле!!!
А это песпектива:
Все при деле!!!
А это песпектива:
ничего не имею против, вольному воля :-)
CADJPY вниз пока не пошёл, а вверх уже поздно это ушедший поезд. Есть другие варианты.
Раньше надо было пить боржоми (не реклама)