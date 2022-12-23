FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 31

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Очухались, под вечер...


 

ни за что не поверю, что такое так котиры торкнуло:


 
Renat Akhtyamov #:

ни за что не поверю, что такое так котиры торкнуло:


котиры вчера торкнулись, но тут никто не поверил

 

Гоняют, тудема - судема... 


 

Есть сигнал, ловим профит:


 

не в обиду, но впору выкатывать в маркет спец-продукт "Leso-shot" : скриншотер удачных сделок с ретушью прочих :-) тогда у lesorub будут конкуренты :-)

 
Свои покажите...
 
Lesorub #:
Свои покажите...

у меня скучные


 

Все при деле!!!   

А это песпектива:


 
Lesorub #:

Все при деле!!!   

А это песпектива:


ничего не имею против, вольному воля :-)

CADJPY вниз пока не пошёл, а вверх уже поздно это ушедший поезд. Есть другие варианты.

Раньше надо было пить боржоми (не реклама)

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