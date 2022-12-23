FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 35

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Сделка по TNOTE-

10-летние казначейские облигации США


 

По фунт доллар дневной уровень разворота находится на уровне 1.1619. При закрытии по итогам дня и уверенная торговля выше этого уровня пара вырастет к уровню 1.1737.

 

По золоту дневной уровень разворота находится на уровне 1721.59. При закрытии по итогам дня и уверенная торговля выше этого уровня позволит золоту вырасти к уровню 1744.99.

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Aleksandr Yakovlev #:

Цель 1.30.


Скажи бро, сколько сигналов ты тут создал и слил? За сотню перевалил?

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Lesorub #:

Вы предложите, че нить...

Посмотрим, обсудим.


В приличном обществе свои прогнозы подкрепляют мониторингом

 

выше143.560 или 143.152 покупать.а ниже продовать

Если цена или свеча ниже 143.560 или 143.152 продавать . Если цена или свеча выше 143.152 или 143.560 покупать.

Выходить на ближайшим Н при покупки , при ближним L  при продажи. 

 

GBP USD

Если цена или свеча ниже 1.14730 или 1.14615 продавать . Если цена или свеча выше 1.14730 или 1.14615 покупать.

Выходить на ближайшим Н при покупки , при ближним L  при продажи. 

 

EUR USD M 15

Если цена или свеча ниже 0.99703 или 0.99557 продавать . Если цена или свеча выше  0.99703 или 0.99557 покупать.

 
Мдаааа.... Сливаторами мир полнится....
Покупать нужно на откатах, а продавать на отскоках, если уж на то пошло
 

NZD USD M 15

NZD USD M 15

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