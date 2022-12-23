FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 35
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10-летние казначейские облигации США
По фунт доллар дневной уровень разворота находится на уровне 1.1619. При закрытии по итогам дня и уверенная торговля выше этого уровня пара вырастет к уровню 1.1737.
По золоту дневной уровень разворота находится на уровне 1721.59. При закрытии по итогам дня и уверенная торговля выше этого уровня позволит золоту вырасти к уровню 1744.99.
Цель 1.30.
Скажи бро, сколько сигналов ты тут создал и слил? За сотню перевалил?
Вы предложите, че нить...
Посмотрим, обсудим.
В приличном обществе свои прогнозы подкрепляют мониторингом
Если цена или свеча ниже 143.560 или 143.152 продавать . Если цена или свеча выше 143.152 или 143.560 покупать.
Выходить на ближайшим Н при покупки , при ближним L при продажи.
Если цена или свеча ниже 1.14730 или 1.14615 продавать . Если цена или свеча выше 1.14730 или 1.14615 покупать.
Выходить на ближайшим Н при покупки , при ближним L при продажи.
Если цена или свеча ниже 0.99703 или 0.99557 продавать . Если цена или свеча выше 0.99703 или 0.99557 покупать.
NZD USD M 15