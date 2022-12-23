FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 38
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Итак по фунт доллар. Пара торгуется ниже дневного уровня разворота 1.1180. При закрытии пары по итогам дня ниже этого уровня пара продолжит своё снижение к первой цели на 1.09760 затем возможно и к уровню 1.0750.
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Всем доброго дня и хорошего настроения!
Хорошая была попытка предсказать, но цена пошла в другую сторону. Пока нет никаких предпосылок для сильного падения цены, но из графика видно, что точно будет откат в район 0.98000.
С уважением, Владимир.
Итак, фунтдоллар. Пара торгуется ниже уровня разворота предыдущего ап-тренда M30 1.1555. Вероятно дальнейшее снижение к уровню разворота D1 на 1.1444.
Итак, фунтдоллар. Пара торгуется ниже уровня разворота предыдущего ап-тренда M30 1.1555. Вероятно дальнейшее снижение к уровню разворота D1 на 1.1444.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
По паре GBP/USD в настоящий момент видна явная цель 1.1500.
С уважением, Владимир.
Итак, фунтдоллар. Пара закрылась по итогам дня ниже уровня разворота на 1.1444 и торгуется ниже этого уровня. Вероятно дальнейшее снижение к уровню 1.09760.
Итак, фунтдоллар. Пара закрылась по итогам дня ниже уровня разворота на 1.1444 и торгуется ниже этого уровня. Вероятно дальнейшее снижение к уровню 1.09760.
Всем доброго дня и хорошего настроения! Что касаемо GBP/USD, то у цены ещё есть цель, чтобы снова сходить к уровню 1,1439. А дальше будет видно, куда она двинется - вверх или вниз, но вправо этот график точно уйдёт! Тут даже к бабке не ходи!!! :)
С уважением, Владимир.