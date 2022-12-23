FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 38

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Первая цель по фунтдоллар 1.1180
 

Итак по фунт доллар. Пара торгуется ниже дневного уровня разворота 1.1180. При закрытии пары по итогам дня ниже этого уровня пара продолжит своё снижение к первой цели на 1.09760 затем возможно и к уровню 1.0750.

 

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Всем доброго дня и хорошего настроения!

Хорошая была попытка предсказать, но цена пошла в другую сторону. Пока нет никаких предпосылок для сильного падения цены, но из графика видно, что точно будет откат в район 0.98000.

С уважением, Владимир.


 

Итак, фунтдоллар. Пара торгуется ниже уровня разворота предыдущего ап-тренда M30 1.1555. Вероятно дальнейшее снижение к уровню разворота D1 на 1.1444.

 
Siarhei Viarenich #:

Итак, фунтдоллар. Пара торгуется ниже уровня разворота предыдущего ап-тренда M30 1.1555. Вероятно дальнейшее снижение к уровню разворота D1 на 1.1444.

Всем доброго дня и хорошего настроения!

По паре GBP/USD в настоящий момент видна явная цель 1.1500.

С уважением, Владимир.

 

Итак, фунтдоллар. Пара закрылась по итогам дня ниже уровня разворота на 1.1444 и торгуется ниже этого уровня. Вероятно дальнейшее снижение  к уровню 1.09760.

 
Siarhei Viarenich #:

Итак, фунтдоллар. Пара закрылась по итогам дня ниже уровня разворота на 1.1444 и торгуется ниже этого уровня. Вероятно дальнейшее снижение  к уровню 1.09760.

Всем доброго дня и хорошего настроения! Что касаемо GBP/USD, то у цены ещё есть цель, чтобы снова сходить к уровню 1,1439. А дальше будет видно, куда она двинется - вверх или вниз, но вправо этот график точно уйдёт! Тут даже к бабке не ходи!!! :)

С уважением, Владимир.

 
Смотрю тут активность просто зашкаливает.
 
Всё уже украдено до нас...💸💸💸
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