FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 26

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Итак, вчерашняя порнуха закончилась, работаем, братья...


 
 

И, подарок всем, ко дню ВМФ:


 

А Лунь, вчерашний...

А это сегодняшний...


 

Поехал ка я на дачу, пока суть да дело...



 

...

 

Мои мысли по фунту кто за кто против почему ?


 

Понедельник - день легкий!    


 

Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?


Вот..., не угадаете реально, куда метит пара... КУКЛ, наше все!!!

 
Lesorub #:

Вот..., не угадаете реально, куда метит пара... КУКЛ, наше все!!!

Вот так пойдёт

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