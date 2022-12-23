FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 26
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Итак, вчерашняя порнуха закончилась, работаем, братья...
И, подарок всем, ко дню ВМФ:
А Лунь, вчерашний...
А это сегодняшний...
Поехал ка я на дачу, пока суть да дело...
...
Мои мысли по фунту кто за кто против почему ?
Понедельник - день легкий!
Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?
Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?
Вот..., не угадаете реально, куда метит пара... КУКЛ, наше все!!!
Вот..., не угадаете реально, куда метит пара... КУКЛ, наше все!!!
Вот так пойдёт