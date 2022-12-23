FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 29

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Всем привет! День седня интересный...


 

Я же говорю...


 

Еня..., то туда, то сюда:


 

Не одно, так другое...


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по фунту кто за кто против почему ?


Отработка GBPUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Отработка GBPUSD


до какого уровня будем падать? До 1.16000?

Файлы:
GBPUSDH4.png  39 kb
 
У кого какие прогнозы по золоту? Дойдём до 1700.00?
 
Siarhei Viarenich #:

до какого уровня будем падать? До 1.16000?

Я  его где то до уровня 1.16000 и жду

 
Siarhei Viarenich #:
У кого какие прогнозы по золоту? Дойдём до 1700.00?

Золото думаю запросто дойдет до 1700.00 

 
mixail789 mixajlof #:

Золото думаю запросто дойдет до 1700.00 

У меня по золоту разворотный уровень по дневке 1757.00. Если закрываемся ниже этого уровня по итогам дня, то дальше снижение продолжится.

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