FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 29
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Всем привет! День седня интересный...
Я же говорю...
Еня..., то туда, то сюда:
Не одно, так другое...
Мои мысли по фунту кто за кто против почему ?
Отработка GBPUSD
Отработка GBPUSD
до какого уровня будем падать? До 1.16000?
до какого уровня будем падать? До 1.16000?
Я его где то до уровня 1.16000 и жду
У кого какие прогнозы по золоту? Дойдём до 1700.00?
Золото думаю запросто дойдет до 1700.00
Золото думаю запросто дойдет до 1700.00
У меня по золоту разворотный уровень по дневке 1757.00. Если закрываемся ниже этого уровня по итогам дня, то дальше снижение продолжится.