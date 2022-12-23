FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 25

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Держи реальное бабло!


 

Поиметь фунтика, перед новостями...

А может, он нас...

Новости скоро, однако....


 

И еще...


 
Lesorub #:

И еще...

Было бы интересно принципы стратегии услышать/увидеть

 
Artyom Trishkin #:

Было бы интересно принципы стратегии услышать/увидеть

Я просил, как - то, написать индюка.

У Вас не было времени...


 
Lesorub #:

Я просил, как - то, написать индюка.

У Вас не было времени...


Да? Уже и не вспомню... Что-то насчёт какого-то паттерна?

Так у меня всегда мало времени. Это же не говорит, что его совсем не найти :)

 
Lesorub #:

Я просил, как - то, написать индюка.

У Вас не было времени...


Ну так попросил-бы кого-то другого.

 

...

 

И кто тож заработал за три часа

 
Alexey Viktorov #:

Ну так попросил-бы кого-то другого.

Не охота напрашиваться, больше...


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