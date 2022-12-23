FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 25
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Поиметь фунтика, перед новостями...
А может, он нас...
Новости скоро, однако....
И еще...
И еще...
Было бы интересно принципы стратегии услышать/увидеть
Было бы интересно принципы стратегии услышать/увидеть
Я просил, как - то, написать индюка.
У Вас не было времени...
Я просил, как - то, написать индюка.
У Вас не было времени...
Да? Уже и не вспомню... Что-то насчёт какого-то паттерна?
Так у меня всегда мало времени. Это же не говорит, что его совсем не найти :)
Я просил, как - то, написать индюка.
У Вас не было времени...
Ну так попросил-бы кого-то другого.
...
И кто тож заработал за три часа
Ну так попросил-бы кого-то другого.
Не охота напрашиваться, больше...