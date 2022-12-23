FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 27
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Мои мысли по USDJPY
Смею предположить...
Ждёмс
Ага...
Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?
Зашел сегодня на продажу от вчерашней разворотной зоны, перевел стоп в без убыток
Зашел сегодня на продажу от вчерашней разворотной зоны, перевел стоп в без убыток
Вот такие вот шальные мысли в голову приходят мне.
Развязка будет 15:30 по Московскому времени.
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Я извиняюсь, что накалякол на вашем графики.
Вот такие вот шальные мысли в голову приходят мне.
Развязка будет 15:30 по Московскому времени.
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Я извиняюсь, что накалякол на вашем графики.
Вполне может быть как вариант, на новостях
Вполне может быть как вариант, на новостях
Да жду новости
Пере открылся после без убытка по EURUSD