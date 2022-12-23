FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 27

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Speculator #:

Вот так пойдёт

Спасибо!


 

Мои мысли по USDJPY


 

Смею предположить...


 

Ждёмс

 

Ага...      


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по EURUSD кто за, кто против, почему?


Зашел сегодня на продажу от вчерашней  разворотной зоны, перевел стоп в без убыток


 
mixail789 mixajlof #:

Зашел сегодня на продажу от вчерашней  разворотной зоны, перевел стоп в без убыток


Вот такие вот шальные мысли в голову приходят мне.

Развязка будет 15:30 по Московскому времени.

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Я извиняюсь, что накалякол на вашем графики.  

 
Speculator #:

Вот такие вот шальные мысли в голову приходят мне.

Развязка будет 15:30 по Московскому времени.

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Я извиняюсь, что накалякол на вашем графики.  

Вполне может быть как вариант, на новостях

 
mixail789 mixajlof #:

Вполне может быть как вариант, на новостях

Да жду новости

 

Пере открылся  после без убытка по EURUSD


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