FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 37

Новый комментарий
 
steklo rezka #:
Здравствуйте, как вы думаете, до каких уровней может упасть компания ZIM Integrated Shipping Services



Думаю где то до 20-15

 
mixail789 mixajlof #:

Думаю где то до 20-15

Спасибо
 
steklo rezka #:
Спасибо

Пожалуйста

 
mixail789 mixajlof #:

Я жду ниже 1617.00


Отработка


 

EURUSDM15

EURUSD  M 15

 

NZDUSDM15

NZDUSD  M15

 
Можно я рискну нарисовать

 

USDJPYM15

USDJPY M15

 

Мои мысли по GBPUSD, кто за, кто против, почему?


 

Уровень разворота по фунтдоллар по Н4 находится на уровне 1.1310. Закрытие по итогам Н4 и уверенная торговля ниже этого уровня позволит паре далее снижаться.

1...303132333435363738394041
Новый комментарий