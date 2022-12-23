FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 37
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Здравствуйте, как вы думаете, до каких уровней может упасть компания ZIM Integrated Shipping Services
Думаю где то до 20-15
Думаю где то до 20-15
Спасибо
Пожалуйста
Я жду ниже 1617.00
Отработка
EURUSD M 15
NZDUSD M15
USDJPY M15
Мои мысли по GBPUSD, кто за, кто против, почему?
Уровень разворота по фунтдоллар по Н4 находится на уровне 1.1310. Закрытие по итогам Н4 и уверенная торговля ниже этого уровня позволит паре далее снижаться.