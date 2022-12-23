FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 34

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Vitali Kadel #:

Как точно вы это описали !

Вы предложите, че нить...

Посмотрим, обсудим.


 
Lesorub #:

Вы предложите, че нить...

Посмотрим, обсудим.


Я сейчас предложить не чего не смогу. Использую в торговли график М1, больше М1 не смотрю и не использую. 

 
Vitali Kadel #:

Я сейчас предложить не чего не смогу. Использую в торговли график М1, больше М1 не смотрю и не использую. 

То то и оно...

Давайте пару, посмотрим, что можно сделать!
[Удален]  
Lesorub #:

То то и оно...

Давайте пару, посмотрим, что можно сделать!
У Вас наверно и мониторинг имеется. Столько времени уже даете точные прогнозы. Покажите?
 

К сожалению...

А все совпадения случайны.

 

Всем привет!

Палки на Н4 по Фую:


 

Сделка по COFFEE


 

Вчера на вечерней сессии нарисовали:


 

По фунт доллар внутридневной уровень разворота находится на уровне 1.17330. Закрытие по итогам Н1 и уверенная торговля выше этого уровня позволит паре вырасти к уровню 1.1920.

 

По золоту внутридневной уровень разворота находится на уровне 1735.58. Закрытие по итогам Н1 и уверенная торговля выше этого уровня позволит паре вырасти до уровня 1760.

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