FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 34
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Как точно вы это описали !
Вы предложите, че нить...
Посмотрим, обсудим.
Вы предложите, че нить...
Посмотрим, обсудим.
Я сейчас предложить не чего не смогу. Использую в торговли график М1, больше М1 не смотрю и не использую.
Я сейчас предложить не чего не смогу. Использую в торговли график М1, больше М1 не смотрю и не использую.
То то и оно...Давайте пару, посмотрим, что можно сделать!
То то и оно...Давайте пару, посмотрим, что можно сделать!
К сожалению...
А все совпадения случайны.
Всем привет!
Палки на Н4 по Фую:
Сделка по COFFEE
Вчера на вечерней сессии нарисовали:
По фунт доллар внутридневной уровень разворота находится на уровне 1.17330. Закрытие по итогам Н1 и уверенная торговля выше этого уровня позволит паре вырасти к уровню 1.1920.
По золоту внутридневной уровень разворота находится на уровне 1735.58. Закрытие по итогам Н1 и уверенная торговля выше этого уровня позволит паре вырасти до уровня 1760.