FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 24

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Или Пан, или пропал...


 

Пан...


 

Продолжим безобразие...


 

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Конец безобразию!

Еврейка давалкина...


 

И Жлоб не жмотится...


 

Ух, как резко ...

А Лунь  - тормоз...


 

Движуха продолжается...

И Кабель приехал...


Все, я спать... На седня хорошь...


 
Типично конечно. Как торговали наоборот, так и торгуют.
 

Хоть в бок... Главное, чтоб прибыльно было!


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