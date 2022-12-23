FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 24
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Или Пан, или пропал...
Пан...
Продолжим безобразие...
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Конец безобразию!
Еврейка давалкина...
И Жлоб не жмотится...
Ух, как резко ...
А Лунь - тормоз...
Движуха продолжается...
И Кабель приехал...
Все, я спать... На седня хорошь...
Хоть в бок... Главное, чтоб прибыльно было!