FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 23

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Перезашел после двух стопов (-100) думаю  движение вниз пока не исчерпано GBPUSD


 

USDJPY отлично отработала на бай от дневного уровня


 

Нарисовали двойные дрыны:


 

Рубанем Фунтика...


 
Lesorub #:

Нарисовали двойные дрыны:

эхххх, ручки шаловливые...

рано

я же сказал две недели

;)

 
Renat Akhtyamov #:

эхххх, ручки шаловливые...

рано

я же сказал две недели

;)

Аптечный Лунь...


 

И, смотри, какую хрень жду на Фунте...

Евра такой сценарий уже исполнила...

 

Свежачек!


 

И Луня оприходуем...


 

Рутина...


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