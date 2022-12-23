FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 23
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Перезашел после двух стопов (-100) думаю движение вниз пока не исчерпано GBPUSD
USDJPY отлично отработала на бай от дневного уровня
Нарисовали двойные дрыны:
Рубанем Фунтика...
Нарисовали двойные дрыны:
эхххх, ручки шаловливые...
рано
я же сказал две недели
;)
эхххх, ручки шаловливые...
рано
я же сказал две недели
;)
Аптечный Лунь...
И, смотри, какую хрень жду на Фунте...
Евра такой сценарий уже исполнила...
Свежачек!
И Луня оприходуем...
Рутина...