FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 22

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mixail789 mixajlof #:

Ну да бывает!!!

Фунт бай!!! КУКЛ все нарисовал уже...

 
Lesorub #:

Фунт бай!!! КУКЛ все нарисовал уже...

Думаю на бай пока рано 

 
mixail789 mixajlof #:

Думаю на бай пока рано 

Так всегда бывает...

Как же им еще заработать???

Обьегорить и кайфовать.

 

Сделка по USDCZK -Доллар США (USD) - Чешская крона (CZK)


 

Решил рискнуть GBPUSD точка входа была на ретесте локального лоу


 
mixail789 mixajlof #:

Решил рискнуть GBPUSD точка входа была на ретесте локального лоу


КУКЛ все знает...

 
Lesorub #:

КУКЛ все знает...

Получил стоп бывает


 
Душим Еврейскую Еню и просто Еню, душим...
 

Попытка №2  GBPUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Попытка №2  GBPUSD


Мож..., Евро купить???

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