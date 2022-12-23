FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 22
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Ну да бывает!!!
Фунт бай!!! КУКЛ все нарисовал уже...
Фунт бай!!! КУКЛ все нарисовал уже...
Думаю на бай пока рано
Думаю на бай пока рано
Так всегда бывает...
Как же им еще заработать???
Обьегорить и кайфовать.
Сделка по USDCZK -Доллар США (USD) - Чешская крона (CZK)
Решил рискнуть GBPUSD точка входа была на ретесте локального лоу
Решил рискнуть GBPUSD точка входа была на ретесте локального лоу
КУКЛ все знает...
КУКЛ все знает...
Получил стоп бывает
Попытка №2 GBPUSD
Попытка №2 GBPUSD
Мож..., Евро купить???