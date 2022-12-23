FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 21
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Евра хочет накрячить многих ...
на юг или на север?
на юг или на север?
Сам, как думаешь???
Сам, как думаешь???
я бы на север зарядился, на пару недель
я бы на север зарядился, на пару недель
Ну вот и ответили на свой вопрос...
И еще картинка:
Работайте, братья...
И цели Фунта:
Сделка по GPBUSD
Сделка по GPBUSD
А..., типа Лось???
А..., типа Лось???
Не понял ?
Не понял ?
Бывает...
Бывает...
Ну да бывает!!!