FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 21

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Lesorub #:

Евра хочет накрячить многих ...

на юг или на север?

 
Renat Akhtyamov #:

на юг или на север?

Сам, как думаешь???    

 
Lesorub #:

Сам, как думаешь???    

я бы на север зарядился, на пару недель

 
Renat Akhtyamov #:

я бы на север зарядился, на пару недель

Ну вот и ответили на свой вопрос...


И еще картинка:

Работайте, братья...

 

И цели Фунта:


 

Сделка по GPBUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по GPBUSD


А..., типа Лось???

 
Lesorub #:

А..., типа Лось???

Не понял ?

 
mixail789 mixajlof #:

Не понял ?

Бывает...

 
Lesorub #:

Бывает...

Ну да бывает!!!

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