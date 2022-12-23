FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 19

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Лунь на щасссс...


 

Рыжая тусня...


 

Еврибаде...

Бай..., бай, бай, бай..., бай.

 

Че та, дорогой деревянный, не нужен ни кому...


 

И ..., Еврейку, нуно поиметь...


 

С начал февраля 2022г. индекс доллара растет уверенно.

Почему?

Заговор?


 
Lesorub #:

Лунь на щасссс...

сплошные развороты на скринах

уверен?

 
Uladzimir Izerski #:

Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал. 

У него таких сигналов штук 100 уже было.
Он каждый месяц -два открывает новый сигнал и сливает)) И всех тут торговать еще учит ахахах

 
Renat Akhtyamov #:

сплошные развороты на скринах

уверен?

КУКЛ тусует...Нам то что???


 

Сделка по USDHUF -Доллар США/Венгерский форинт


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