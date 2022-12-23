FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 19
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Лунь на щасссс...
Рыжая тусня...
Еврибаде...
Бай..., бай, бай, бай..., бай.
Че та, дорогой деревянный, не нужен ни кому...
И ..., Еврейку, нуно поиметь...
С начал февраля 2022г. индекс доллара растет уверенно.
Почему?
Заговор?
Лунь на щасссс...
сплошные развороты на скринах
уверен?
Медведь, например, скрыл сигнал с глаз долой. Подписчик пострадал.
У него таких сигналов штук 100 уже было.
Он каждый месяц -два открывает новый сигнал и сливает)) И всех тут торговать еще учит ахахах
сплошные развороты на скринах
уверен?
КУКЛ тусует...Нам то что???
Сделка по USDHUF -Доллар США/Венгерский форинт