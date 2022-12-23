FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 20

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Рыжик сделал еще одну ударную свечу...

Развязка на 1897...

 
Lesorub #:

Рыжик сделал еще одну ударную свечу...

Развязка на 1897...

аргументы?

 
Renat Akhtyamov #:

аргументы?

Картинка рыжика...

 
Lesorub #:

Картинка рыжика...

Значит почему так происходит объяснить не сможешь.

Когда сможешь, вряд ли сюда будешь писать об этом.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Значит почему так происходит объяснить не сможешь.

Когда сможешь, вряд ли сюда будешь писать об этом.

;)

Цена сама все обьяснит...

 

Лунь приехал...

Как в аптеке:


 

Зарядим Еньку:

Есть еще вход, на 136. 47   Если не заберут раньше нижнюю цель...

 

Еньку продают усердно...


 
Lesorub #:

Еньку продают усердно...

копия бакса

 

Евра хочет накрячить многих ...


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