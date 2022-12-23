FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 20
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Рыжик сделал еще одну ударную свечу...
Развязка на 1897...
Рыжик сделал еще одну ударную свечу...
Развязка на 1897...
аргументы?
аргументы?
Картинка рыжика...
Картинка рыжика...
Значит почему так происходит объяснить не сможешь.
Когда сможешь, вряд ли сюда будешь писать об этом.
;)
Значит почему так происходит объяснить не сможешь.
Когда сможешь, вряд ли сюда будешь писать об этом.
;)
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