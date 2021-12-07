Версия 3121

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Здравствуйте!
Как вам новая версия 3121, у меня вообще ничего не работает после компиляции, а у вас?
 

А у нас в квартире газ, а у вас?

Я вот только-что откомпилировал старый индикатор в новом билде и никаких проблем не обнаружено…

 
Alexey Viktorov #:

А у нас в квартире газ, а у вас?

Я вот только-что откомпилировал старый индикатор в новом билде и никаких проблем не обнаружено…

Спасибо, а вы можете попробовать индикатор где есть функция CopyRates?

 

Не знаю поможет ли это как-то разработчикам:


 
Sergey Zhukov #:

Не знаю поможет ли это как-то разработчикам:


Поможет. Или попросят дополнительные сведения. Только зря вы выделили эту проблему в отдельную тему.

 
Alexey Viktorov #:

Поможет. Или попросят дополнительные сведения. Только зря вы выделили эту проблему в отдельную тему.

metaeditor64.exe компилирует с ошибкой, считаете зря?
 
Sergey Zhukov #:
metaeditor64.exe компилирует с ошибкой, считаете зря?

Для этого есть темы где разработчики присутствуют постоянно

https://www.mql5.com/ru/forum/1111 или https://www.mql5.com/ru/forum/380278

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2010.06.02
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 
Alexey Viktorov #:

Для этого есть темы где разработчики присутствуют постоянно

https://www.mql5.com/ru/forum/1111 или https://www.mql5.com/ru/forum/380278

ОК, напишу им туда.
[Удален]  

Теперь этот пример не работает https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ontick и Эксперт( Moving Average.mq5 ) из терминала не работает 

Снимок экрана 2021-12-06 150205

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вот кто то нарвался - на реале

Документация по MQL5: Обработка событий / OnTick
Документация по MQL5: Обработка событий / OnTick
  • www.mql5.com
OnTick - Обработка событий - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
SanAlex #:

Эксперт( Moving Average.mq5 ) из терминала не работает 

Ошибка в 'Moving Average.mq5'

OnTick critical error

возникает здесь:

   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }


Терминал:

MetaTrader 5 x64 build 3121 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 20 / 31 Gb memory, 721 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Ошибка в 'Moving Average.mq5'

возникает здесь:


Терминал:

Спасибо! 

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