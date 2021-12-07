Версия 3121
А у нас в квартире газ, а у вас?
Я вот только-что откомпилировал старый индикатор в новом билде и никаких проблем не обнаружено…
Не знаю поможет ли это как-то разработчикам:
metaeditor64.exe компилирует с ошибкой, считаете зря?
Для этого есть темы где разработчики присутствуют постоянно
https://www.mql5.com/ru/forum/1111 или https://www.mql5.com/ru/forum/380278
Для этого есть темы где разработчики присутствуют постоянно
https://www.mql5.com/ru/forum/1111 или https://www.mql5.com/ru/forum/380278
Теперь этот пример не работает https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ontick и Эксперт( Moving Average.mq5 ) из терминала не работает
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Вот кто то нарвался - на реале
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Эксперт( Moving Average.mq5 ) из терминала не работает
Ошибка в 'Moving Average.mq5'
OnTick critical error
возникает здесь:
MqlRates rt[2]; //--- go trading only for first ticks of new bar if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2) { Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history"); return; }
Терминал:
MetaTrader 5 x64 build 3121 started for MetaQuotes Software Corp. Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 20 / 31 Gb memory, 721 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
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Как вам новая версия 3121, у меня вообще ничего не работает после компиляции, а у вас?