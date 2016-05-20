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RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями - библиотека для MetaTrader 5

Microsoft Corporation | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18360 тем 28400 комментариев
Просмотров:
4336
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\RegExpressions Demo\
TableListView.mqh (60.38 KB) просмотр
Tests.mq5 (139.55 KB) просмотр
TradeHistoryParsing.mq5 (55.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\Internal\
Array.mqh (22.32 KB) просмотр
IComparable.mqh (4.98 KB) просмотр
DynamicMatrix.mqh (22 KB) просмотр
Wrappers.mqh (16.99 KB) просмотр
\MQL5\Include\Internal\Generic\
Collection.mqh (12.54 KB) просмотр
Dictionary.mqh (42.58 KB) просмотр
EqualityComparer.mqh (8.65 KB) просмотр
ICollection.mqh (6.15 KB) просмотр
IComparer.mqh (6.62 KB) просмотр
IDictionary.mqh (6.88 KB) просмотр
IEnumerable.mqh (5.31 KB) просмотр
IEnumerator.mqh (10.39 KB) просмотр
IEqualityComparer.mqh (4.62 KB) просмотр
IList.mqh (5.7 KB) просмотр
KeyValuePair.mqh (6.34 KB) просмотр
LinkedList.mqh (28.3 KB) просмотр
List.mqh (38.62 KB) просмотр
\MQL5\Include\Internal\TimeSpan\
TimeSpan.mqh (31.7 KB) просмотр
TimeSpanFormat.mqh (30.31 KB) просмотр
\MQL5\Include\RegularExpressions\
CharUnicodeCategory.txt (23.5 KB) просмотр
Regex.mqh (58.05 KB) просмотр
RegexBoyerMoore.mqh (18.01 KB) просмотр
RegexCapture.mqh (7.86 KB) просмотр
RegexCaptureCollection.mqh (10.25 KB) просмотр
RegexCharClass.mqh (97.97 KB) просмотр
RegexCode.mqh (22.25 KB) просмотр
RegexFCD.mqh (31.22 KB) просмотр
RegexGroup.mqh (8.72 KB) просмотр
RegexGroupCollections.mqh (11.25 KB) просмотр
RegexInterpreter.mqh (49.66 KB) просмотр
RegexMatch.mqh (22.94 KB) просмотр
RegexMatchCollection.mqh (11.04 KB) просмотр
RegexNode.mqh (32.45 KB) просмотр
RegexOptions.mqh (14.82 KB) просмотр
RegexParser.mqh (93.26 KB) просмотр
RegexReplacement.mqh (20.83 KB) просмотр
RegexRunner.mqh (31.31 KB) просмотр
RegexTree.mqh (8.47 KB) просмотр
RegexWriter.mqh (24.52 KB) просмотр
Развернуть (42) Свернуть (42)
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Реальный автор:

Microsoft Corporation. Исходные коды взяты из .Net Framework 4.6.1

Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 5 build 1285 и выше.

Для работы нужно распаковать архив в папку каталог_данных_терминала.
Коды библиотеки размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include\RegularExpressions\
Примеры тестовых скриптов размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>MQL5\Experts\Examples\Tests.mq5

RegularExpressions для MQL5 - реализация обработчика регулярных выражений .NET Framework 4.6.1.

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

Для реализации обработчика регулярных выражений в .NET Framework используется традиционная NFA-машина (NonDeterministic Finite-state Automaton – недетерминированные конечные автоматы), которая  выполняет поиск с возвратом для регулярных выражений. Аналогичные обработчик регулярных выражений использовались в Perl, Python, Emacs и Tcl. Использование NFA-машины отличает его от более быстрых, но и менее функциональных DFA-машин (детерминированный конечный автомат), предназначенных только для регулярных выражений и используемых в awk, egrep или lex.

Обработчик регулярных выражений .NET Framework имеет в себе основные функции NFA-машины, а также полный набор структурных элементов, позволяющий управлять процессом поиска с возвратом. Используя данные структуры программист имеет возможность для существенного ускорения поиска или для выбора предпочтительных расширений.

Основные возможности обработчика регулярных выражений .NET Framework:

    Ленивые кванторы: ??, *?, +?, {n,m}?.
    Положительный поиск: (?=subexpression).
    Отрицательный поиск: (?!subexpression).
    Условная оценка: (?(expression)yes|no) and (?(name)yes"> no ) и (?(name)yes|no) ).
    Сбалансированные определения групп: (?<name1-name2> subexpression).
    Не возвращающаяся ("жадная") часть выражения: (?>subexpression).
    Поиск совпадений справа налево. Для этого в метод сопоставления статических экземпляров или в сам конструктор класса Regex передаем параметер RegexOptions::RightToLeft.
    Положительный и отрицательный поиск назад: (?<=subexpression) для положительного поиска назад и (?<!subexpression) для отрицательного поиска назад.

С данной библиотекой все эти возможности будут доступны средствами языка MQL5.


Здесь представлен перевод RegularExpressions c .Net Framework 4.6.1.

Для работы с библиотекой необходимо подключить к вашему коду файл Regex.mqh из директории \MQL5\Include\RegularExpressions\.

Также вместе с библиотекой прилагается несколько демонстрационных примеров, одновременно выполняющих роль тест-кейсов. Все примеры взяты с официального сайта Microsoft Corporation, они наглядно показывают основные отличия от регулярных выражений на C# и особенности использования их на MQL5.

Подробнее о пакетах портированной библиотеки RegularExpressions MQL5:

Пакеты
Описание
CharUnicodeInfo.mqh
 Заархивированный txt для определения Unicode-категорий для всех символов (включая и нелатинские символы).
RegexCapture.mqh
 Представляет результаты одной успешной записи части выражения.
RegexCaptureCollection.mqh
 Представляет набор записей, сделанных одной группой записи.
RegexGroup.mqh
Представляет результаты отдельной группы записи.
RegexGroupCollections.mqhВозвращает набор записанных групп в одном сопоставлении.
RegexMatch.mqhПредставляет результаты из отдельного совпадения регулярного выражения.
RegexMatchCollection.mqhПредставляет набор успешных совпадений, обнаруженных путем итеративного применения шаблона регулярного выражения к входной строке.
Regex.mqhПредставляет неизменяемое регулярное выражение.
RegexOptions.mqh Предоставляет перечисленные значения для использования при задании параметров регулярных выражений.

Параметры регулярных выражений из файла RegexOptions.mqh:

Параметр
Описание
None
 Параметры не установлены.
IgnoreCase
Регистр при поиске совпадений не учитывается.
MultilineУказывает многострочный режим.
ExplicitCaptureНе захватывать неименованные группы. Единственные допустимые выделения — это явно именованные или нумерованные группы в формате (?<имя> часть выражения).
SinglelineУказывает однострочный режим.
IgnorePatternWhitespaceУстраняет из шаблона разделительные символы без escape-последовательности и включает комментарии, помеченные символом "#".
RightToLeftУказывает, что поиск будет выполнен в направлении справа налево, а не слева направо.
DebugУказывает, что программа работает под отладчиком.
ECMAScriptВключает ECMAScript-совместимое поведение для выражения. Это значение может быть использовано только вместе со значениями IgnoreCase и Multiline.


Особенности работы с RegularExpressions для MQL5:

  1. Как и в версии под .Net, в данной библиотеке реализовано хранилище (статическая кэш-память) регулярных выражений. Все неявно созданные регулярные выражения (экземпляры класса Regex) заносятся в это хранилище. Данный подход ускоряет работу скриптов, так отпадает необходимость заново строить регулярные выражения, если его шаблон совпадает с одним из уже имеющихся. По умолчанию размер хранилища равен 15. Метод Regex::CacheSize() возвращает или задаёт максимальное количество записей в текущей статической кэш-памяти скомпилированных регулярных выражений.
  2. Вторая особенность при работе с регулярными выражениями на MQL5 непосредственно вытекает из первой. И заключается она в том, что вышеупомянутое хранилище необходимо чистить. Для этого необходимо вызвать статическую функцию Regex::ClearCache(). Данную функцию рекомендуется вызвать только после того, как вы закончили работу с регулярными выражениями, иначе велика вероятность удалить нужные указатели.
  3. В отличие от .Net, в MQL5 не реализован цикл foreach, а следовательно, и работа с перечислениями будет отличаться. Пример:
    //--- Код на C#
Regex rx = new Regex(@"\b(?<word>\w+)\s+(\k<word>)\b", RegexOptions.IgnoreCase);   
string text = "The the quick brown fox  fox jumped over the lazy dog dog.";
MatchCollection matches = rx.Matches(text);
foreach (Match match in matches) 
  {
   //--- обработка
  }

    //--- Код на MQL5
Regex *rx = new Regex("\\b(?<word>\\w+)\\s+(\\k<word>)\\b", RegexOptions::IgnoreCase);        
string text = "The the quick brown fox  fox jumped over the lazy dog dog.";
MatchCollection *matches = rx.Matches(text);
IEnumerator<Match*> *en = matches.GetEnumerator();
while(en.MoveNext()) 
  {
   Match *match = en.Current();
   //--- обработка
  }
delete rx;
delete matches;
delete en;
Regex::ClearCache();
  4. Как видно из примера выше, синтаксис языка C# позволяет ставить перед строками символ '@' для игнорирования всех знаков форматирования в ней. В MQL5 такой подход не предусмотрен, поэтому все управляющие символы в шаблоне регулярных выражений нужно прописывать явно.


Пример работы с RegularExpressions для MQL5:

В качестве примера работы регулярных выражений рассмотрим их применение для разбора торговой истории, скачанной из терминала в виде html-файла.

Для этого создадим эксперта с одним входным параметром типа string, который будет являться именем нашего файла в песочнице:


Данный документ содержит две основные таблицы: "Ордера" и "Сделки". 

Создадим регулярное выражение для разбора файла:

Regex *rgx=new Regex("(>)([^<>]*)(<)");

Рассмотрим данное регулярное выражение:

(>)
Поиск символа '>'
(^[<>]*)
Любой символ, кроме '>' и '<', повторяющийся ноль или более раз
(<)
Поиск символа '<'

Далее построчно читаем файл и получаем все совпадения, соответствующие этому регулярному выражению:

string str=FileReadString(m_handel);
MatchCollection *matches=rgx.Matches(str);

В строках html-файла, которые являются записями (кортежами) для таблиц "Ордера" и "Сделки", таких совпадений будет больше всего, а именно 23 и 27 совпадений соответственно. Следовательно, остается только вытащить всю необходимую нам информацию из этих строк.

Для таблицы "Ордера":

if(matches.Count()==23)
  {
   string in[11];
   for(int i=0,j=1; i<11; i++,j+=2)
     {
      in[i]=StringSubstr(matches[j].Value(),1,StringLen(matches[j].Value())-2);
     }
   m_list1.Add(new OrderRecord(in));
  }

Мы удостоверились что количество совпадений равно 23, а следовательно, мы имеем дело с записью из таблицы "Ордера". Создаем массив строк как начальное представление нашей записи. Организуем проход по всем нечётным совпадениям, получаем значения этих совпадений, используя метод matches[j][.Value(), и обрезаем у совпадений первый и последний символ, соответствующие символам '>' и '<'. Каждое отформатированное совпадение заносим в заранее объявленный массив in. Далее создаём новый экземпляр класса OrderRecord(in), который представляет одну запись таблицы "Ордера", и добавляем его в список m_list1. Этот список и будет интерпретировать таблицу "Ордера".

Аналогично будет обрабатываться таблица "Сделки":

if(matches.Count()==27)
  {
   string in[13];
   for(int i=0,j=1; i<13; i++,j+=2)
     {
      in[i]=StringSubstr(matches[j].Value(),1,StringLen(matches[j].Value())-2);
     }
   m_list2.Add(new DealRecord(in));
  }

Здесь m_list2 — список указателей на класс DealRecord, он в свою очередь представляет таблицу "Сделки".

Оба этих списка являются членами класса TradeHistory. Данный класс является представлением всего нашего исходного html-файла. Кроме того, он позволяет накладывать простые фильтры на таблицы "Ордеров" и  "Сделок" при помощи методов: FindAllOrders(const int columnIndex,const T value) и FindAllDeals(const int columnIndex,const T value).

Создадим в нашем эксперте простой графический интерфейс для демонстрации данных возможностей:


При работе с данной формой мы выбираем интересующую нас таблицу, выбираем столбец и значение в нем, по которому будет фильтроваться таблица. Нажимаем кнопку Find и отфильтрованная таблица будет отображена ниже, вместе с некоторой статистикой по ней. Кнопка Save сохраняет текущую отображенную таблицу в csv-файл. Сохранный файл будет располагаться также в песочнице и иметь имя Result.csv.

Для более подробного ознакомления с библиотекой RegularExpressions для MQL5 и её возможностями создан эксперт Tests.mqh. В нем реализовано больше количество примеров использования регулярных выражений, затрагивающие весь основной функционал библиотеки.

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.