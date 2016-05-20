Реальный автор:

Microsoft Corporation. Исходные коды взяты из .Net Framework 4.6.1.

Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 5 build 1285 и выше. Для работы нужно распаковать архив в папку каталог_данных_терминала.

Коды библиотеки размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include\RegularExpressions\

Примеры тестовых скриптов размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>MQL5\Experts\Examples\Tests.mq5

RegularExpressions для MQL5 - реализация обработчика регулярных выражений .NET Framework 4.6.1.



NFA

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.Для реализации обработчика регулярных выражений в .NET Framework используется традиционная-машина (NonDeterministic Finite-state Automaton – недетерминированные конечные автоматы), которая выполняет поиск с возвратом для регулярных выражений. Аналогичные обработчик регулярных выражений использовались в Perl, Python, Emacs и Tcl. Использование NFA-машины отличает его от более быстрых, но и менее функциональных DFA-машин (детерминированный конечный автомат), предназначенных только для регулярных выражений и используемых в awk, egrep или lex.Обработчик регулярных выражений .NET Framework имеет в себе основные функции NFA-машины, а также полный набор структурных элементов, позволяющий управлять процессом поиска с возвратом. Используя данные структуры программист имеет возможность для существенного ускорения поиска или для выбора предпочтительных расширений.Основные возможности обработчика регулярных выражений .NET Framework:Ленивые кванторы: ??, *?, +?, {n,m}?.Положительный поиск: (?=subexpression).Отрицательный поиск: (?!subexpression).Условная оценка: (?(expression)yes|no) and (?(name)yes"> no ) и (?(name)yes|no) ).Сбалансированные определения групп: (? subexpression).Не возвращающаяся ("жадная") часть выражения: (?>subexpression).Поиск совпадений справа налево. Для этого в метод сопоставления статических экземпляров или в сам конструктор класса Regex передаем параметер RegexOptions::RightToLeft.Положительный и отрицательный поиск назад: (?<=subexpression) для положительного поиска назад и (?





Здесь представлен перевод RegularExpressions c .Net Framework 4.6.1.



Для работы с библиотекой необходимо подключить к вашему коду файл Regex.mqh из директории \MQL5\Include\RegularExpressions\.

Также вместе с библиотекой прилагается несколько демонстрационных примеров, одновременно выполняющих роль тест-кейсов. Все примеры взяты с официального сайта Microsoft Corporation, они наглядно показывают основные отличия от регулярных выражений на C# и особенности использования их на MQL5.

Подробнее о пакетах портированной библиотеки RegularExpressions MQL5:

Пакеты

Описание

CharUnicodeInfo.mqh

Заархивированный txt для определения Unicode-категорий для всех символов (включая и нелатинские символы).

RegexCapture.mqh

Представляет результаты одной успешной записи части выражения. RegexCaptureCollection.mqh

Представляет набор записей, сделанных одной группой записи. RegexGroup.mqh

Представляет результаты отдельной группы записи. RegexGroupCollections.mqh Возвращает набор записанных групп в одном сопоставлении. RegexMatch.mqh Представляет результаты из отдельного совпадения регулярного выражения. RegexMatchCollection.mqh Представляет набор успешных совпадений, обнаруженных путем итеративного применения шаблона регулярного выражения к входной строке.

Regex.mqh Представляет неизменяемое регулярное выражение. RegexOptions.mqh Предоставляет перечисленные значения для использования при задании параметров регулярных выражений.

Параметры регулярных выражений из файла RegexOptions.mqh:

Параметр

Описание

None

Параметры не установлены. IgnoreCase

Регистр при поиске совпадений не учитывается. Multiline Указывает многострочный режим.

ExplicitCapture Не захватывать неименованные группы. Единственные допустимые выделения — это явно именованные или нумерованные группы в формате (?<имя> часть выражения). Singleline Указывает однострочный режим. IgnorePatternWhitespace Устраняет из шаблона разделительные символы без escape-последовательности и включает комментарии, помеченные символом "#". RightToLeft Указывает, что поиск будет выполнен в направлении справа налево, а не слева направо. Debug У казывает , что программа работает под отладчиком . ECMAScript Включает ECMAScript-совместимое поведение для выражения. Это значение может быть использовано только вместе со значениями IgnoreCase и Multiline .





Особенности работы с RegularExpressions для MQL5:

Как и в версии под .Net, в данной библиотеке реализовано хранилище ( статическая кэш-память ) регулярных выражений. Все неявно созданные регулярные выражения (экземпляры класса Regex) заносятся в это хранилище. Данный подход ускоряет работу скриптов, так отпадает необходимость заново строить регулярные выражения, если его шаблон совпадает с одним из уже имеющихся. По умолчанию размер хранилища равен 15. Метод Regex::CacheSize() возвращает или задаёт максимальное количество записей в текущей статической кэш-памяти скомпилированных регулярных выражений.

Вторая особенность при работе с регулярными выражениями на MQL5 непосредственно вытекает из первой. И заключается она в том, что вышеупомянутое хранилище необходимо чистить. Для этого необходимо вызвать статическую функцию Regex::ClearCache(). Данную функцию рекомендуется вызвать только после того, как вы закончили работу с регулярными выражениями, иначе велика вероятность удалить нужные указатели. foreach, а следовательно, и работа с перечислениями будет отличаться. Пример: Regex rx = new Regex( @"\b(?<word>\w+)\s+(\k<word>)\b" , RegexOptions.IgnoreCase); string text = "The the quick brown fox fox jumped over the lazy dog dog." ; MatchCollection matches = rx.Matches(text); foreach (Match match in matches) { } Regex *rx = new Regex( "\\b(?<word>\\w+)\\s+(\\k<word>)\\b" , RegexOptions::IgnoreCase); string text = "The the quick brown fox fox jumped over the lazy dog dog." ; MatchCollection *matches = rx.Matches(text); IEnumerator<Match*> *en = matches.GetEnumerator(); while (en.MoveNext()) { Match *match = en.Current(); } delete rx; delete matches; delete en; Regex:: ClearCache (); В отличие от .Net, в MQL5 не реализован цикл, а следовательно, и работа с перечислениями будет отличаться. Пример: Как видно из примера выше, синтаксис языка C# позволяет ставить перед строками символ '@' для игнорирования всех знаков форматирования в ней. В MQL5 такой подход не предусмотрен, поэтому все управляющие символы в шаблоне регулярных выражений нужно прописывать явно.





Пример работы с RegularExpressions для MQL5:

В качестве примера работы регулярных выражений рассмотрим их применение для разбора торговой истории, скачанной из терминала в виде html-файла.

Для этого создадим эксперта с одним входным параметром типа string, который будет являться именем нашего файла в песочнице:





Данный документ содержит две основные таблицы: "Ордера" и "Сделки".



Создадим регулярное выражение для разбора файла:

Regex *rgx= new Regex( "(>)([^<>]*)(<)" );

Рассмотрим данное регулярное выражение:

(>)

Поиск символа '>'

(^[<>]*)

Любой символ, кроме '>' и '<', повторяющийся ноль или более раз (<)

Поиск символа '<'

Далее построчно читаем файл и получаем все совпадения, соответствующие этому регулярному выражению:

string str= FileReadString (m_handel); MatchCollection *matches=rgx.Matches(str);

В строках html-файла, которые являются записями (кортежами) для таблиц "Ордера" и "Сделки", таких совпадений будет больше всего, а именно 23 и 27 совпадений соответственно. Следовательно, остается только вытащить всю необходимую нам информацию из этих строк.

Для таблицы "Ордера":

if (matches.Count()== 23 ) { string in [ 11 ]; for ( int i= 0 ,j= 1 ; i< 11 ; i++,j+= 2 ) { in [i]=StringSubstr(matches[j].Value(), 1 ,StringLen(matches[j].Value())- 2 ); } m_list1.Add( new OrderRecord( in )); }

Мы удостоверились что количество совпадений равно 23, а следовательно, мы имеем дело с записью из таблицы "Ордера". Создаем массив строк как начальное представление нашей записи. Организуем проход по всем нечётным совпадениям, получаем значения этих совпадений, используя метод matches[j][.Value(), и обрезаем у совпадений первый и последний символ, соответствующие символам '>' и '<'. Каждое отформатированное совпадение заносим в заранее объявленный массив in. Далее создаём новый экземпляр класса OrderRecord(in), который представляет одну запись таблицы "Ордера", и добавляем его в список m_list1. Этот список и будет интерпретировать таблицу "Ордера".



Аналогично будет обрабатываться таблица "Сделки":

if (matches.Count()== 27 ) { string in [ 13 ]; for ( int i= 0 ,j= 1 ; i< 13 ; i++,j+= 2 ) { in [i]=StringSubstr(matches[j].Value(), 1 ,StringLen(matches[j].Value())- 2 ); } m_list2.Add( new DealRecord( in )); }

Здесь m_list2 — список указателей на класс DealRecord, он в свою очередь представляет таблицу "Сделки".

Оба этих списка являются членами класса TradeHistory. Данный класс является представлением всего нашего исходного html-файла. Кроме того, он позволяет накладывать простые фильтры на таблицы "Ордеров" и "Сделок" при помощи методов: FindAllOrders(const int columnIndex,const T value) и FindAllDeals(const int columnIndex,const T value).

Создадим в нашем эксперте простой графический интерфейс для демонстрации данных возможностей:





При работе с данной формой мы выбираем интересующую нас таблицу, выбираем столбец и значение в нем, по которому будет фильтроваться таблица. Нажимаем кнопку Find и отфильтрованная таблица будет отображена ниже, вместе с некоторой статистикой по ней. Кнопка Save сохраняет текущую отображенную таблицу в csv-файл. Сохранный файл будет располагаться также в песочнице и иметь имя Result.csv.

Для более подробного ознакомления с библиотекой RegularExpressions для MQL5 и её возможностями создан эксперт Tests.mqh. В нем реализовано больше количество примеров использования регулярных выражений, затрагивающие весь основной функционал библиотеки.