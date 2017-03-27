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RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями - библиотека для MetaTrader 4

Microsoft Corporation | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18360 тем 28400 комментариев
Просмотров:
3440
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Experts\RegExpressions Demo\
TableListView.mqh (60.38 KB) просмотр
Tests.mq4 (139.5 KB) просмотр
\MQL4\Include\Internal\
Array.mqh (22.36 KB) просмотр
DynamicMatrix.mqh (22.04 KB) просмотр
IComparable.mqh (4.98 KB) просмотр
Wrappers.mqh (17.96 KB) просмотр
\MQL4\Include\Internal\Generic\
Collection.mqh (12.54 KB) просмотр
Dictionary.mqh (42.58 KB) просмотр
EqualityComparer.mqh (8.65 KB) просмотр
ICollection.mqh (6.15 KB) просмотр
IComparer.mqh (6.62 KB) просмотр
IDictionary.mqh (6.88 KB) просмотр
IEnumerable.mqh (5.31 KB) просмотр
IEnumerator.mqh (10.39 KB) просмотр
IEqualityComparer.mqh (4.62 KB) просмотр
IList.mqh (5.7 KB) просмотр
KeyValuePair.mqh (6.34 KB) просмотр
LinkedList.mqh (28.29 KB) просмотр
List.mqh (38.77 KB) просмотр
\MQL4\Include\Internal\TimeSpan\
TimeSpan.mqh (31.7 KB) просмотр
TimeSpanFormat.mqh (30.28 KB) просмотр
\MQL4\Include\RegularExpressions\
CharUnicodeCategory.txt (23.5 KB) просмотр
Regex.mqh (57.05 KB) просмотр
RegexBoyerMoore.mqh (18.01 KB) просмотр
RegexCapture.mqh (7.86 KB) просмотр
RegexCaptureCollection.mqh (10.25 KB) просмотр
RegexCharClass.mqh (97.97 KB) просмотр
RegexCode.mqh (22.25 KB) просмотр
RegexFCD.mqh (31.25 KB) просмотр
RegexGroup.mqh (8.72 KB) просмотр
RegexGroupCollections.mqh (11.25 KB) просмотр
RegexInterpreter.mqh (49.63 KB) просмотр
RegexMatch.mqh (22.94 KB) просмотр
RegexMatchCollection.mqh (11.04 KB) просмотр
RegexNode.mqh (32.45 KB) просмотр
RegexOptions.mqh (14.82 KB) просмотр
RegexParser.mqh (93.16 KB) просмотр
RegexReplacement.mqh (20.83 KB) просмотр
RegexRunner.mqh (31.1 KB) просмотр
RegexTree.mqh (8.47 KB) просмотр
RegexWriter.mqh (24.26 KB) просмотр
Развернуть (41) Свернуть (41)
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Реальный автор: Microsoft Corporation. Исходные коды взяты из .Net Framework 4.6.1

Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 4 build 1384 и выше.

Для работы нужно распаковать архив в папку каталог_данных_терминала.
Коды библиотеки размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>\MQL4\Include\RegularExpressions\
Примеры тестовых скриптов размещаются в папке: <каталог_данных_терминала>\MQL4\Experts\RegExpressions Demo\Tests.m4

RegularExpressions для MQL4 - реализация обработчика регулярных выражений .NET Framework 4.6.1.

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

Для реализации обработчика регулярных выражений в .NET Framework используется традиционная NFA-машина (NonDeterministic Finite-state Automaton – недетерминированные конечные автоматы), которая  выполняет поиск с возвратом для регулярных выражений. Аналогичные обработчик регулярных выражений использовались в Perl, Python, Emacs и Tcl. Использование NFA-машины отличает его от более быстрых, но и менее функциональных DFA-машин (детерминированный конечный автомат), предназначенных только для регулярных выражений и используемых в awk, egrep или lex.

Обработчик регулярных выражений .NET Framework имеет в себе основные функции NFA-машины, а также полный набор структурных элементов, позволяющий управлять процессом поиска с возвратом. Используя данные структуры программист имеет возможность для существенного ускорения поиска или для выбора предпочтительных расширений.

Основные возможности обработчика регулярных выражений .NET Framework:

    Ленивые кванторы: ??, *?, +?, {n,m}?.
    Положительный поиск: (?=subexpression).
    Отрицательный поиск: (?!subexpression).
    Условная оценка: (?(expression)yes|no) and (?(name)yes"> no ) и (?(name)yes|no) ).
    Сбалансированные определения групп: (?<name1-name2> subexpression).
    Не возвращающаяся ("жадная") часть выражения: (?>subexpression).
    Поиск совпадений справа налево. Для этого в метод сопоставления статических экземпляров или в сам конструктор класса Regex передаем параметер RegexOptions::RightToLeft.
    Положительный и отрицательный поиск назад: (?<=subexpression) для положительного поиска назад и (?<!subexpression) для отрицательного поиска назад.

С данной библиотекой все эти возможности будут доступны средствами языка MQL4.

Описание:

Здесь представлен перевод RegularExpressions c .Net Framework 4.6.1.

Для работы с библиотекой необходимо подключить к вашему коду файл Regex.mqh из директории \MQL4\Include\RegularExpressions\.

Также вместе с библиотекой прилагается несколько демонстрационных примеров, одновременно выполняющих роль тест-кейсов. Все примеры взяты с официального сайта Microsoft Corporation, они наглядно показывают основные отличия от регулярных выражений на C# и особенности использования их на MQL4.

Подробнее о пакетах портированной библиотеки RegularExpressions MQL4:

Пакеты
Описание
CharUnicodeInfo.mqh
 Заархивированный txt для определения Unicode-категорий для всех символов (включая и нелатинские символы).
RegexCapture.mqh
 Представляет результаты одной успешной записи части выражения.
RegexCaptureCollection.mqh
 Представляет набор записей, сделанных одной группой записи.
RegexGroup.mqh
Представляет результаты отдельной группы записи.
RegexGroupCollections.mqhВозвращает набор записанных групп в одном сопоставлении.
RegexMatch.mqhПредставляет результаты из отдельного совпадения регулярного выражения.
RegexMatchCollection.mqhПредставляет набор успешных совпадений, обнаруженных путем итеративного применения шаблона регулярного выражения к входной строке.
Regex.mqhПредставляет неизменяемое регулярное выражение.
RegexOptions.mqh Предоставляет перечисленные значения для использования при задании параметров регулярных выражений.

Параметры регулярных выражений из файла RegexOptions.mqh:

Параметр
Описание
None
 Параметры не установлены.
IgnoreCase
Регистр при поиске совпадений не учитывается.
MultilineУказывает многострочный режим.
ExplicitCaptureНе захватывать неименованные группы. Единственные допустимые выделения — это явно именованные или нумерованные группы в формате (?<имя> часть выражения).
SinglelineУказывает однострочный режим.
IgnorePatternWhitespaceУстраняет из шаблона разделительные символы без escape-последовательности и включает комментарии, помеченные символом "#".
RightToLeftУказывает, что поиск будет выполнен в направлении справа налево, а не слева направо.
DebugУказывает, что программа работает под отладчиком.
ECMAScriptВключает ECMAScript-совместимое поведение для выражения. Это значение может быть использовано только вместе со значениями IgnoreCase и Multiline.


Особенности работы с RegularExpressions для MQL4:

  1. Как и в версии под .Net, в данной библиотеке реализовано хранилище (статическая кэш-память) регулярных выражений. Все неявно созданные регулярные выражения (экземпляры класса Regex) заносятся в это хранилище. Данный подход ускоряет работу скриптов, так отпадает необходимость заново строить регулярные выражения, если его шаблон совпадает с одним из уже имеющихся. По умолчанию размер хранилища равен 15. Метод Regex::CacheSize() возвращает или задаёт максимальное количество записей в текущей статической кэш-памяти скомпилированных регулярных выражений.
  2. Вторая особенность при работе с регулярными выражениями на MQL4 непосредственно вытекает из первой. И заключается она в том, что вышеупомянутое хранилище необходимо чистить. Для этого необходимо вызвать статическую функцию Regex::ClearCache(). Данную функцию рекомендуется вызвать только после того, как вы закончили работу с регулярными выражениями, иначе велика вероятность удалить нужные указатели.
  3. В отличие от .Net, в MQL4 не реализован цикл foreach, а следовательно, и работа с перечислениями будет отличаться. Пример:
    //--- Код на C#
Regex rx = new Regex(@"\b(?<word>\w+)\s+(\k<word>)\b", RegexOptions.IgnoreCase);   
string text = "The the quick brown fox  fox jumped over the lazy dog dog.";
MatchCollection matches = rx.Matches(text);
foreach (Match match in matches) 
  {
   //--- обработка
  }

    //--- Код на MQL4
Regex *rx = new Regex("\\b(?<word>\\w+)\\s+(\\k<word>)\\b", RegexOptions::IgnoreCase);        
string text = "The the quick brown fox  fox jumped over the lazy dog dog.";
MatchCollection *matches = rx.Matches(text);
IEnumerator<Match*> *en = matches.GetEnumerator();
while(en.MoveNext()) 
  {
   Match *match = en.Current();
   //--- обработка
  }
delete rx;
delete matches;
delete en;
Regex::ClearCache();
  4. Как видно из примера выше, синтаксис языка C# позволяет ставить перед строками символ '@' для игнорирования всех знаков форматирования в ней. В MQL4 такой подход не предусмотрен, поэтому все управляющие символы в шаблоне регулярных выражений нужно прописывать явно.

Для более подробного ознакомления с библиотекой RegularExpressions для MQL4 и её возможностями создан эксперт Tests.mqh. В нем реализовано больше количество примеров использования регулярных выражений, затрагивающие весь основной функционал библиотеки.


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