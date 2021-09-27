Не могу зайти на сайт (только через прокси)

Новый комментарий
 

Здравствуйте, уважаемая администрация сайта!

У меня проблема, не могу зайти на сайт, пробовал с двух разных браузеров.

Т.к. я постоянно смотрю работы на сайте, то возможно мой IP добавили в черный список из-за частых обновлений страницы с работами.

Можно как-то это исправить?

[Удален]  
Иногда бывает _ я вот проверяю через виртуалку зайти скобка Как голосом записать написать
[Удален]  
SanAlex #:
Иногда бывает _ я вот проверяю через виртуалку зайти скобка Как голосом записать написать

запутался - через винду проще 

vertual

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а я то думаю - как не которые участники форума, так быстро и много строчат сообщений . Они наверное используют голосовой на-писатель 

 
SanAlex #:

запутался - через винду проще 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а я то думаю - как не которые участники форума, так быстро и много строчат сообщений . Они наверное используют голосовой на-писатель 

Гугловская клава в андроид бесплатно. В винде онлайн сервисы можно найти , проги платные.
 
Все заработало. Спасибо!
 
Счастье было не долгим, опять тоже самое.
 
Artem Kuzmin #:
Та же проблема, наводил порядок в профиле - удалял накопившиеся заявки в друзья и видимо за слишком частое кликанье мышкой получил бан по ip

Прошу администрацию помочь.
Если вы на динамическом IP (как я например), то просто выключите роутер и компьютер, и потом их включите.
IP поменяется на другой.
Новый комментарий