Не могу зайти на сайт (только через прокси)
Иногда бывает _ я вот проверяю через виртуалку зайти скобка Как голосом записать написать
SanAlex #:
Иногда бывает _ я вот проверяю через виртуалку зайти скобка Как голосом записать написать
Иногда бывает _ я вот проверяю через виртуалку зайти скобка Как голосом записать написать
запутался - через винду проще
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а я то думаю - как не которые участники форума, так быстро и много строчат сообщений . Они наверное используют голосовой на-писатель
SanAlex #:Гугловская клава в андроид бесплатно. В винде онлайн сервисы можно найти , проги платные.
запутался - через винду проще
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а я то думаю - как не которые участники форума, так быстро и много строчат сообщений . Они наверное используют голосовой на-писатель
Все заработало. Спасибо!
Счастье было не долгим, опять тоже самое.
Artem Kuzmin #:Если вы на динамическом IP (как я например), то просто выключите роутер и компьютер, и потом их включите.
Та же проблема, наводил порядок в профиле - удалял накопившиеся заявки в друзья и видимо за слишком частое кликанье мышкой получил бан по ip
Та же проблема, наводил порядок в профиле - удалял накопившиеся заявки в друзья и видимо за слишком частое кликанье мышкой получил бан по ip
Прошу администрацию помочь.
IP поменяется на другой.
Вы упускаете торговые возможности:
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Здравствуйте, уважаемая администрация сайта!
У меня проблема, не могу зайти на сайт, пробовал с двух разных браузеров.
Т.к. я постоянно смотрю работы на сайте, то возможно мой IP добавили в черный список из-за частых обновлений страницы с работами.
Можно как-то это исправить?