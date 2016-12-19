Очистить новостную ленту от спама
Здравствуйте. Новостная лента в моем профиле забита сообщениями Yudhi Pratomo. Имел ошибку добавить его в друзья, вроде бы когда не было функционала вывода сообщений друзей на новостную доску.
Сейчас такого пользователя нет, ссылка с его именем не активна. В друзьях у меня его нет, настроить отказ показа в новостях я не могу.
Как мне убрать все его сообщения?