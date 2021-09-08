Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней
...
Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?
(Переведено с сайта DeepL)
Это всё известно, и это исправляется.
Например -
- Постоянно подвисают сообщения. - ветка на этом форуме
- Website issue - page 3 - English forum thread (ветка на английском форуме)
- Das MQL5-Chat-System ist seit Tagen völlig kaputt - your thread in German forum (the messaging system is not 'völlig kaputt', this system is fixed and improved by the developers/admins for the several day till now) || ваша ветка на немецком форуме
- and more
And the admins are replying about it, for example (админы/разработчики постят на форуме, что им известно об этом, и что они исправляют систему сообщений/чатов):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Any upgrade for the message on MQL ?
Alexey Petrov, 2021.08.24 15:24We are working on fixing it, sorry.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Alexey Petrov, 2021.08.26 10:20
They're loading now, but we're still working on the messaging system so there might be some issues.
Sorry for inconvenience.
Поэтому, я думаю, что это будет вскоре исправлено и, наверное, даже с улучшениями.
Одно улучшение уже есть - просто наведите мышкой на ваш юсернейм в этой ветке, и увидите:
- 2021.08.27
- www.mql5.com
Я пользуюсь системой чата на сайте каждый день и переписываюсь с некоторыми участниками довольно часто и иногда очень долго.
Однако уже почти неделю система работает настолько плохо, что отправка занимает минуты, а статус отправки обычно не меняется сам по себе (даже через 5 минут), и сначала приходится полностью перезагружать страницу, что часто занимает несколько минут. И тогда также случается, как это произошло только что, что сообщение, которое вы отправили, исчезло в нирване. Я, конечно, пробовал разные браузеры (Firefox, Vivaldi, Pale Moon), также с полностью деактивированными аддонами и, конечно, также полностью удалял кэш несколько раз, принудительно загружал без кэша с помощью Ctrl+F5 и перезагружал компьютер. Все это не помогает. Кроме того, я также слышал от партнера по чату, что у них тоже есть эти значительные проблемы с системой чата.
Кроме того, новые сообщения отображаются на терминалах только после их перезапуска, что также занимает целую вечность, после чего предыдущие сообщения могут отсутствовать.
Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?
(Переведено с сайта DeepL)
Чаты и сообщения не работают уже неделю. Возьмите паузу в вашем общении.
Разработчики знают о проблеме и наверняка решают проблему.
это наверное Uladzimir её сломал :-)
сделал канал про весёлые картинки да без Баскакова,
и сервер такого не выдержал
Чаты и сообщения не работают уже неделю. Возьмите паузу в вашем общении.
Разработчики знают о проблеме и наверняка решают проблему.
Это всё известно, и это исправляется.
Большое спасибо! Я ничего не нашел через поиск, так как всегда искал с термином "чат", а не "сообщение".
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Я пользуюсь системой чата на сайте каждый день и переписываюсь с некоторыми участниками довольно часто и иногда очень долго.
Однако уже почти неделю система работает настолько плохо, что отправка занимает минуты, а статус отправки обычно не меняется сам по себе (даже через 5 минут), и сначала приходится полностью перезагружать страницу, что часто занимает несколько минут. И тогда также случается, как это произошло только что, что сообщение, которое вы отправили, исчезло в нирване. Я, конечно, пробовал разные браузеры (Firefox, Vivaldi, Pale Moon), также с полностью деактивированными аддонами и, конечно, также полностью удалял кэш несколько раз, принудительно загружал без кэша с помощью Ctrl+F5 и перезагружал компьютер. Все это не помогает. Кроме того, я также слышал от партнера по чату, что у них тоже есть эти значительные проблемы с системой чата.
Кроме того, новые сообщения отображаются на терминалах только после их перезапуска, что также занимает целую вечность, после чего предыдущие сообщения могут отсутствовать.
Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?
(Переведено с сайта DeepL)