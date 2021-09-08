Система чата MQL5 полностью сломана уже несколько дней

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Я пользуюсь системой чата на сайте каждый день и переписываюсь с некоторыми участниками довольно часто и иногда очень долго.

Однако уже почти неделю система работает настолько плохо, что отправка занимает минуты, а статус отправки обычно не меняется сам по себе (даже через 5 минут), и сначала приходится полностью перезагружать страницу, что часто занимает несколько минут. И тогда также случается, как это произошло только что, что сообщение, которое вы отправили, исчезло в нирване. Я, конечно, пробовал разные браузеры (Firefox, Vivaldi, Pale Moon), также с полностью деактивированными аддонами и, конечно, также полностью удалял кэш несколько раз, принудительно загружал без кэша с помощью Ctrl+F5 и перезагружал компьютер. Все это не помогает. Кроме того, я также слышал от партнера по чату, что у них тоже есть эти значительные проблемы с системой чата.

Кроме того, новые сообщения отображаются на терминалах только после их перезапуска, что также занимает целую вечность, после чего предыдущие сообщения могут отсутствовать.

Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?

(Переведено с сайта DeepL)

 
signalfollower:

...
Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?

(Переведено с сайта DeepL)

Это всё известно, и это исправляется.

Например -

And the admins are replying about it, for example (админы/разработчики постят на форуме, что им известно об этом, и что они исправляют систему сообщений/чатов):

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Website issue

Alexey Petrov, 2021.08.26 10:20

They're loading now, but we're still working on the messaging system so there might be some issues.

Sorry for inconvenience.

Поэтому, я думаю, что это будет вскоре исправлено и, наверное, даже с улучшениями.
Одно улучшение уже есть - просто наведите мышкой на ваш юсернейм в этой ветке, и увидите:


Das MQL5-Chat-System ist seit Tagen völlig kaputt
Das MQL5-Chat-System ist seit Tagen völlig kaputt
  • 2021.08.27
  • www.mql5.com
Ich nutze das Chat-System über die Website täglich und schreibe mit bestimmten Teilnehmern ziemlich häufig und teils auch sehr lang...
 
signalfollower:

Я пользуюсь системой чата на сайте каждый день и переписываюсь с некоторыми участниками довольно часто и иногда очень долго.

Однако уже почти неделю система работает настолько плохо, что отправка занимает минуты, а статус отправки обычно не меняется сам по себе (даже через 5 минут), и сначала приходится полностью перезагружать страницу, что часто занимает несколько минут. И тогда также случается, как это произошло только что, что сообщение, которое вы отправили, исчезло в нирване. Я, конечно, пробовал разные браузеры (Firefox, Vivaldi, Pale Moon), также с полностью деактивированными аддонами и, конечно, также полностью удалял кэш несколько раз, принудительно загружал без кэша с помощью Ctrl+F5 и перезагружал компьютер. Все это не помогает. Кроме того, я также слышал от партнера по чату, что у них тоже есть эти значительные проблемы с системой чата.

Кроме того, новые сообщения отображаются на терминалах только после их перезапуска, что также занимает целую вечность, после чего предыдущие сообщения могут отсутствовать.

Очевидно, что-то не так с сервером чата. Я удивлен, что не могу найти ничего об этом ни на немецком, ни на английском форуме. Я также пробовал искать чат (Чат) на русском форуме, но и там ничего не нашел. Неужели никто этого не замечает?

(Переведено с сайта DeepL)

Чаты и сообщения не работают уже неделю. Возьмите паузу в вашем общении.

Разработчики знают о проблеме и наверняка решают проблему.

 

это наверное Uladzimir её сломал :-) 

сделал канал про весёлые картинки да без Баскакова,

и сервер такого не выдержал

 
Maxim Kuznetsov #:

это наверное Uladzimir её сломал :-) 

сделал канал про весёлые картинки да без Баскакова,

и сервер такого не выдержал

У меня всё работает и вопросов нет.

 
Volodymyr Zubov #:

У меня всё работает и вопросов нет.

бывает) Странно, у всех не работает(

 
Evgeny Belyaev #:

бывает) Странно, у всех не работает(

У меня так-же заработало, вот только проблема - не знаешь с кем общаешься, вместо имени и фамилии стоят клички.

 
Vitaly Muzichenko #:

 вместо имени и фамилии стоят клички.

какое у тебя погоняло?

 
Evgeny Belyaev #:

какое у тебя погоняло?

напиши, отвечу :)

 
Evgeny Belyaev # :

Чаты и сообщения не работают уже неделю. Возьмите паузу в вашем общении.

Разработчики знают о проблеме и наверняка решают проблему.

Sergey Golubev #:

Это всё известно, и это исправляется.



Большое спасибо! Я ничего не нашел через поиск, так как всегда искал с термином "чат", а не "сообщение".
 
Вспоминаю систему сообщений работавшую в MQL5 несколько лет назад. Простая, рабастая, с возможностью форматирования. Но нет, ее похерили. Вот уже 2 или 3 года прошло, а новая система сообщений как была кошмаром, так ею и осталась. У меня например вообще сообщения не видны первую минуту. Все зависает, пропадает... Зато в телеграм нельзя. Пользуйтесь только нашей.
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