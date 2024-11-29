Дизайн терминала Metatrader - страница 4
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В этом посте я продемонстрировал боковое меню - https://www.mql5.com/ru/forum/373462/page3#comment_23849403.
Может не сразу понятно какие он даёт преимущества то вот пояснение:
Иногда бывает так, что я (и многие другие) нечаянно или по какой-либо причине закрываю окно выбора пар или навигатор.
А потом трачу время на изучение вкладки "вид", чтобы вернуть как было. Это как минимум создаёт небольшое неудобство.
Боковая панель практически на 100% решает эту проблему.
Более того высвобождается немного места в верхней горизонтальной панели.
А также открытие тулбокса и тестера теперь происходит очень быстро и интуитивно понятно.
Казалось бы, добавился целый лишний столбик, и он уменьшает размер торгового графика на 3%, но на деле он увеличивает торговую область до 30% одним кликом, при этом нисколько не уменьшает функциональность терминала с позиции торговли.
Уверен, что это маст хэф функционал, которым будут пользоваться все.
В связи с этим, предложенный функционал замены низа между тестером и тулбоксом в левом боку тулбокса не нужен.
Т.к. чуть выше две кнопки вызова тулбокса и тестера позволяют включать и отключать окна в 1-2 клика, что позволит сохранять рабочую область графика в приемлемом масштабе.
Но так как левое боковое меню тулбокса освобождается от бремени переключения на тестер, кнопку тестера предлагаю заменить на кнопку "сервисы".
Предложение:
Добавить Сервисы в левое меню тулбокса. Отображать там единичку, чтобы было видно, что требуется действие.
Кодобазу и статьи перевести в общее окно (это ведь тоже своего рода сервисы компании).
После того, как будет посещена страница маркета - убирать единичку в красном кружочке до следующего обновления билда терминала.
Визуал с анимацией:
Пояснение для чего:
Я и многие другие трейдеры возможно пару раз переходили в старую тормознутую вкладку "маркет" в терминале прошлых билдов. После этого не было ни желания, ни потребности снова её посещать.
Но вот уже вкладка маркет работает быстро и в большом окне. А какой процент пользователей это знает? Думаете пользователи будут массово кликать на новые иконки в правом нижнем углу?
Наличие отдельного элемента с единичкой в красном кружке побудит к действию на нажатие и изучение что это там такое.
А там красный кружочек на иконке "маркет". Клик, вау, красота. Увеличение просмотров гарантировано (своего рода мотивированный трафик убрать оповещение).
И как следствие теории воронки продаж, будет увеличение продаж.
А чтобы не доставать постоянным красным кружком, то надо его убирать после клика. Это в дальнейшем не будет никого раздражать.
С выходом нового билда после обновления снова показывать красный кружок. И также он снимется после открытия вкладки маркет.
Регулярное посещение вкладки маркет гарантировано. Гениально? Обычный маркетинг-дизайн. Даёшь новый билд каждый месяц!)
А что будет, если не убирать красный кружок после посещения страницы маркета?
К нему привыкнут и создастся привычка игнорировать этот элемент.
Вот и я привык к красному кружочку над иконкой входа в аккаунт. В упор уже не замечаю.
А вот если бы и он пропадал после посещения и появлялся после обновления билда, то я каждый раз на него как минимум обращал внимание и кликал бы.
// Можно, конечно, проигнорировать мои предложения и ждать у моря погоды, лишаясь возможности внедрять современные фичи, решающие множество проблем. Я же совсем не претендую на любое упоминание. Более того, обещаю никогда и нигде не писать, что на мои предложения реагируют и внедряют. Ибо всё, что на форуме, согласно правилам, является разрешённым к авторскому использованию компанией. Я же снимаю с себя все претензии по авторству своих предложений дизайна терминала на форуме Mql и безвозмездно дарю авторство владельцам ресурса.
Спасибо за инициативу!
В последних бетах мы переключились на апгрейд дизайна терминала. Мы уже с прошлого года ведем большую работу по редизайну менеджерских терминалов и добились потрясающих результатов.
Кроме обновления иконок, мы проведем кардинальную переработку множества интерфейсов. Затем мы переработаем движок графиков и дадим новые возможности.
Спасибо за инициативу!
В последних бетах мы переключились на апгрейд дизайна терминала. Мы уже с прошлого года ведем большую работу по редизайну менеджерских терминалов и добились потрясающих результатов.
Кроме обновления иконок, мы проведем кардинальную переработку множества интерфейсов. Затем мы переработаем движок графиков и дадим новые возможности.
Раз пошла работа в этом направлении, многие просили убрать толстенную рамку окон, в многооконном режиме.
И заголовок окна можно сделать ещё уже.
Затем мы переработаем движок графиков и дадим новые возможности.
Ренат, катастрофически не хватает миллисекундной дискретности временной шкалы в кастомных символах.
Невозможно построить тиковый график с корректным временем.
И сейчас не известно, на какую глубину тиковых данных, хватит временной шкалы для тикового отображения, учитывая текущее ограничение до 3000 года и дискретностью 1 минута.
Так же, не хватает отображения в кастомном графике нескольких линий.
На подобие линии по ценам Close.
Для кастомных символов можно разрешить отображение линий по ценам Open, High, Low.
Используя эти буферы в кастомных графиках, появится возможность одновременно отображать до 4 произвольных линий, по которым будет штатно доступна тиковая история.
Очень не хватает.
Спасибо за инициативу!
В последних бетах мы переключились на апгрейд дизайна терминала. Мы уже с прошлого года ведем большую работу по редизайну менеджерских терминалов и добились потрясающих результатов.
Кроме обновления иконок, мы проведем кардинальную переработку множества интерфейсов. Затем мы переработаем движок графиков и дадим новые возможности.
Спасибо)
Дизайн и удобство наше всё.
// Ну и конечно быстрая работа с объектами и быстрое переключение между тф было бы весьма кстати)
Недавно заметил, что в паре каналах стали публиковаться скриншоты терминала МТ4 с боковой панелью.
Какого же было моё удивление, когда оказалось, что в МТ4 и МТ5 можно выводить панели в сторону.
Однако настроить всё так, чтобы окна открывались в своих местах потребовалось время.
Но есть и сложности в том плане, что не всё хотел увести влево.
Панелька, которая с точками и которая передвигается/открепляется получается невероятно длинной.
Отсюда есть предложение, чтобы разделительная линия всегда была с "точками" передвижения.
Посмотрите на скриншот. Если каждая линия создавала бы переносимый блок настроек, то было бы проще.
Без фотошопа:
Анимация без фотошопа.
При сворачивании и разворачивании, окна понемногу смещаются.
Думаю, тот функционал, что ранее я предлагал осуществим куда быстрее чем кажется.
1. Добавить кнопку сворачивания/разворачивания боковых окон
2. К разделительной линии добавить функцию переноса блока настроек
3. Настроить максимально удобно стартовый дизайн терминала
Поправить баг: не изменять расположение и размер окон при сворачивании/разворачивании.
А вот можно и справа оказывается прикреплять (без фотошопа):
Что будет если вбить в поиск "График Биткоина"?
Какой сайт будет на первом месте? А на втором? Где MQL?)
Скорее всего данный пост надо будет удалить после прочтения Админом, т.к. (хоть и не запрещено правилами) будет упоминаться такой сервис, как Trading View. Ребят, ну честно, сколько смотрел - не удобный! Почему так много пользователей привлёк? Скорее всего из-за красивых графиков (в целом простой симпатичный материал дизайн) и быстрой доступности увидеть график и даже что-то на нём начертить. Именно это видимо привлекло кучу обзорщиков ютюб и прочих инфо-продавцов. Посмотрите на фриланс. Всё чаще задания написать на pine или переделать на mq5.
Я не просто так пишу. Такой быстро растущий конкурент просто будет повторять фишки терминалов, особо не создавая велосипед с нуля, а аудитория будет расти. Почему? Да просто у него конкурентов нет. Не порядок. А они ещё и на десктопный софт взяли курс.
Я, как всегда, с предложениями!
1. Развить Web терминал до уровня появления в поиске на первом месте по запросу "График/Курс/Актуальная цена ***"
2. Название сервиса придумать (для примера будем далее использовать Trading Web). Похоже на TV, а по факту TW)
3. Изучить все фишки TV, выписать списком. Тут и анализы графиков по типу здешних блогов от разных авторов и симуляция торговли и другие.
4. Сделать для Trading Web простой дизайн, переделать все стандартные индикаторы под красивый дизайн.
5. Создать язык программирования MQL (MQ Light). Взять MQL5 и вырезать половину функций. Грубо говоря создавать язык программирования с нуля на тех же принципах, но без автоторговли, возможно без объектов, всё на буферах, без алертов.
5.1. Т.к. это новый язык программирования для Web, то наполнение индикаторами будет интересным занятием. Всё в исходниках, без дополнительных файлов. Просто и легко накинуть на график. Заказы на написание индикаторов на MQ Light будет одним из самых частых. А вот обратная компиляция (Из MQ Light в MQ5) должна проходить без проблем. Т.е. из онлайн сервиса трейдеры смогут легко засесть за терминал MT5, прихватив привычные индикаторы.
6. В Trading Web можно попробовать перенести сервис сигналов. При таком развитии было бы интересно видеть сделки истории прямо на графике.
7. Также можно добавить сервис прогнозы. Тоже, что и сигналы, только подписчику приходит разметка автора на графике. Думаю такая фича свежая и будет конкурентно способная. Под графиком автор также может добавить видео, аудиподкаст, текст, общение с подписчиками. В бесплатных прогнозах вообще красота по SEO, куча комментариев.
8. Подумать над проектом со стороны ютюб-трейдера. Довольно странно, что ютюб канал продуктивнее любого сайта, но факт. Т.е. нужен довольно простой, красивый, но функциональный инструмент рисования, написания текста, стрелок на графике, удаление, режим псевдо симуляции (появление баров до отсечки истории). Красота, графики, возможность быстрого рисования, наличие тёмного дизайна и всё, успех.
В общем Блоги, Каналы, Чаты, Сигналы, Прогнозы заиграют новыми красками в проекте Trading Web.
Добавлено: Главный критерий успеха TV вероятно начался с большой аудитории. Кто же знал, что на запрос "График ____" не будет вообще конкуренции онлайн-графиков. Вот первые места поискового трафика их и тащат.
А если MQL будет на первом месте по таким запросам, а там уже развитая система платного контента (сигналы, маркет), то сами понимаете, какой эффект даст.
Немного не по теме "Дизайн терминала". Однако мне проще крупные идеи по дизайну и маркетингу предлагать в одном месте.
Кодобаза требует максимального переделывания.
Думаю, что нужно придумать теги, чтобы проще было изучать код базу.
Теги Мультитаймфрейм, Мультивалют, Подвальные, Стрелочные, Уровневые и другие дополнительно к основным.
Пример тегов просто взят с какого-то сайта, где уже много лет висят просто картинки:
Ещё:
Accelerator Oscillator, Accumulation/Distribution, ADX, Alligator, Aroon Oscillator, ASI, Average Daily Range, Average True Range, Awesome Oscillator
Bollinger Bands, Bears Power & Bulls Power, CCI, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals, Heiken Ashi, Ichimoku, Keltner Channel, Momentum, Money Flow Index
On Balance Volume, OsMA, Parabolic SAR, Renko, RSX, RVI, Standard Deviation, ТМА, TDI, WPR, Zig-Zag, Volume, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic
Levels: Camarilla, SupportResistance, SweetSpots, Pivot, Murrey, Fibonacci
Info: Time, Game, Panel, Calc Lot, Spred, Tick, Chart
Dashboard
Price Action
А зачем спросите Вы?
Пока что не зачем, ведь тупо кликать по сотням индикаторов то ещё занятие.
Поэтому вторая обязательная часть, это картинки. При наведении на название индикатора всплывает картинка - просто, но не донца продуктивно, лишь первый шаг.
Второй шаг - показывать всю кодобазу карточками с картинками! А вот при наведении на карточку - картинка уже в полный рост.
Обязательно с альтами и вотермарком сайта! И вот уже гугл и яндекс картинки генерируют трафик.
Работы честно на 1 месяц одного специалиста, если это делать по МТ5 разделу.
Ну и ещё одно предложение, нанять SMM специалиста по соц.сетям. Новые статьи, новые билды, новости, пополнение кодобазы, возможно конкурсы и конечно же подборки хитов раз в 10- постов.
VK, Facebook, Twitter, Instagram, Telegramm, Pinterest и ещё несколько штук. Всё это для SMMщика обычная работа, включая проверки, баны неадекватов и ответы на комментарии по типу "Обратитесь в Сервисдеск", которая окупит его зарплату 100%
Я за темную тему терминала. Уже давно пора быть на темной стороне :)