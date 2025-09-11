Валюты / CADCHF
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57216 CHF 0.00102 (0.18%)
Сектор: Валюта Базовая: Canadian Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс CADCHF за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.57052 CHF за 1 CAD, а максимальная — 0.57256 CHF.
Следите за динамикой валютной пары Канадский доллар против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Канадский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CADCHF
- Инфляция CPI Канады вряд ли изменит курс смягчения Банкa Канады - BBH
- USD/CAD останавливается ниже ключевого сопротивления на уровне 1,3920 – Société Générale
- CPI Канады, вероятно, немного вырастет, поскольку рынки ставят на снижение ставки Банка Канады
- Пара USD/CAD остается под давлением около 1,3750 из-за растущих цен на нефть и слабого доллара США
- CAD немного укрепился по отношению к USD - Scotiabank
- USD/CAD откатывается, приближаясь к 1,3830, в центре внимания центральные банки
- USD/CAD остается ниже 1,3850 из-за растущей вероятности нескольких снижений ставок ФРС
- USD/CAD опустился ниже 1,3850 на фоне слабого потребительского настроения в США
- CAD стабилен и показывает высокие результаты на кроссах – Scotiabank
- USD завершает неделю с широкими ростами – Scotiabank
Дневной диапазон
0.57052 0.57256
Годовой диапазон
0.57052 0.64061
- Предыдущее закрытие
- 0.5711 4
- Open
- 0.5716 3
- Bid
- 0.5721 6
- Ask
- 0.5724 6
- Low
- 0.5705 2
- High
- 0.5725 6
- Объем
- 8.517 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- -1.40%
- 6-месячное изменение
- -6.84%
- Годовое изменение
- -8.26%
17 сентября, среда
12:30
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $0.709 млрд
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.