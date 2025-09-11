КотировкиРазделы
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc

0.57216 CHF 0.00102 (0.18%)
Сектор: Валюта Базовая: Canadian Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc

Курс CADCHF за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.57052 CHF за 1 CAD, а максимальная — 0.57256 CHF.

Следите за динамикой валютной пары Канадский доллар против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Канадский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CADCHF

Торговые приложения для CADCHF

Дневной диапазон
0.57052 0.57256
Годовой диапазон
0.57052 0.64061
Предыдущее закрытие
0.5711 4
Open
0.5716 3
Bid
0.5721 6
Ask
0.5724 6
Low
0.5705 2
High
0.5725 6
Объем
8.517 K
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
-1.40%
6-месячное изменение
-6.84%
Годовое изменение
-8.26%
17 сентября, среда
12:30
CAD
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
Акт.
Прог.
Пред.
$​0.709 млрд
13:45
CAD
Решение Банка Канады по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
2.00%
13:45
CAD
Отчет по процентной ставке Банка Канады
Акт.
Прог.
Пред.