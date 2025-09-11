CAD Sniper X MT5 Mr James Daniel Coe 4.91 (11) Эксперты

BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot