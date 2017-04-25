Мартин с коррекцией входа в рынок после серии убыточных или прибыльных сигналов

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Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше.  Учитываем это и потом при торговле  осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.

Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.

 
Евгений:

Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше.  Учитываем это и потом при торговле  осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.

Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.


Сигналы должны быть воспроизводимы и на истории и онлайн. А дальше просто считаем сигналы. Например: один сигнал UP, второй сигнал UP, третий сигнал UP - всё, сразу после третьего сигнала UP открывает позицию Sell. При этом продолжаем считать сигналы UP до момента, когда появится сигнал DOWN - кстати этот сигнал DOWN должен сбросить счётчик сигналов UP в ноль. Как то так.


Добавлено. Возможен и такой исход: решили, что после трёх сигналов UP открываем позицию Sell. И (выше по тексту) после трёх сигналов UP мы открыли позицию Sell. Но если дальше счётчик UP сигналов не будет сброшен и получим четвёртый UP - мы снова откроем позицию Sell.

UP -> UP -> UP-> UP

                   Sell  Sell

Несколько сигналов подряд

 
А если, например, после открытия ордера и пока он не закроется сигналы не считаем.   
 
Евгений:
А если, например, после открытия ордера и пока он не закроется сигналы не считаем.   


Наверное в ситуации со срабатыванием отложенных ордеров нужно экспериментировать под свою систему.


Добавлено. Думаю основное здесь - это система подсчёта кол-ва непрерывных серий сигналов.

 
Нам нужно считать не сигналы, а что по ним было - убыток или прибыль.
 
Евгений:
Нам нужно считать не сигналы, а что по ним было - убыток или прибыль.

В таком случае лучше разделить систему на две и тестировать отдельно. Например система "А" даёт сигналы только в BUY, следовательно непрерывный проигрыш/выигрыш можно интерпритировать в непрерывное количество сигналов.
 
Евгений:

Допустим у нас есть некая сигнальная система. Прогоняем её в тестере с определённым размером уровней TP SL и получаем данные о непрерывном выигрыше и непрерывном проигрыше.  Учитываем это и потом при торговле  осуществляем вход в рынок не с первого сигнала, а когда будет серия. Например после серии прибыльных следующий вход противоположный сигналу, после серии убыточных вход по сигналу. Если ордер закрылся по стопу, то ждём опять серию и удваиваем лот и т.д.

Думаю понятно! Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.


Поищите в CodeBase и в статьях. "Витруальная торговля" довольно старая тема.
 

Евгений:

Вот только не думал ещё как советнику держать в уме сделки, т.е. как бы эмитировать торговлю, но не открывать ордера.

Советник вместо сделок может держать в уме цены их открытия. Для этого можно использовать глобальные переменные GlobalVariableSet("Имя переменной"). Эти переменные живут долго, даже если терминал выключить на время.
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