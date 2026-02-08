Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 64
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Предлагаю добавить функционал!
Пользователю приходит сообщение (на сайте / в терминале), чтобы он оставил отзыв на продукт, а взамен он получит дополнительную активацию к этому продукту.
Вывод:
Пользователь полезет писать отзыв, если продукт ему нужен. Если не нужен, то проигнорирует. В итоге получаем рост позиций полезных продуктов.
И есть вероятность существенного прироста активности по отзывам (считайте трафика и денег).
Предлагаю добавить функционал!
Вывод:
Пользователь полезет писать отзыв, если продукт ему нужен. Если не нужен, то проигнорирует. В итоге получаем рост позиций полезных продуктов.
Сомнительная ценность в доп активациях
Сомнительная ценность в доп активациях
Когда винда обновляла билд, народ жаловался, что им приходится тратить плюс одну активацию. (значит, даже 1 активация очень важна для пользователей)
В связи с этим, чтобы снять недовольство, MQL добавляли сами +1 активацию. Это была акция на снижение недовольства. Я предлагаю обратную концепцию, которая работает по принципу WIN-WIN.
Проще говоря, я дал бесплатно идею на миллион.
Более 50 лет назад к одному производителю зубной пасты пришел человек, заявивший, что может увеличить прибыль компании на 40% так, что это почти ничего не будет ей стоить. За свой секрет он потребовал 100 тысяч долларов. Не желая платить огромную по тем временам сумму, руководство компании созвало свой штат специалистов. Они должны были найти секрет, который обнаружил тот человек. Однако, когда у них ничего не вышло, производитель скрепя сердце подписал чек.
В ответ он получил листок бумаги, на котором были написаны три слова: «Сделайте дырочку больше». Компания немедленно увеличила диаметр дырочки в тюбике с 5 до 6 миллиметров, что означало, что количество зубной пасты, выдавливаемой на зубную щетку за один раз, выросло на 40%.
Продажи зубной пасты выросли, т.к. она стала заканчиваться у потребителей быстрее. Но никто этого не заметил, а если и заметил, то не нашел причин для жалоб.
Когда винда обновляла билд, народ жаловался, что им приходится тратить плюс одну активацию. (значит, даже 1 активация очень важна для пользователей)
В связи с этим, чтобы снять недовольство, MQL добавляли сами +1 активацию. Это была акция на снижение недовольства. Я предлагаю обратную концепцию, которая работает по принципу WIN-WIN.
Проще говоря, я дал бесплатно идею на миллион.
Билды винды появляются регулярно. А отзыв за 1 активацию. Один раз спасет. Может просто больше ставить активаций самого продукта изначально.
Билды винды появляются регулярно. А отзыв за 1 активацию. Один раз спасет. Может просто больше ставить активаций самого продукта изначально.
Вы просто не прочувствовали всю эту идею. Любой маркетолог придёт в экстаз от того, что прибыль и полезность витрины можно увеличить простейшим способом. Ну пусть прибавят 3 активации + месяц VPS бесплатно. Тогда ещё увеличатся продажи продуктов от прежних покупателей. Будут каждый месяц что-то покупать, чтобы VPS на халяву продлить. Но здесь есть небольшой перегиб с мотивированным трафиком.
Лучше начать с 1 активации и следить за изменениями раз в месяц.
Вы просто не прочувствовали всю эту идею. Любой маркетолог придёт в экстаз от того, что прибыль и полезность витрины можно увеличить простейшим способом. Ну пусть прибавят 3 активации + месяц VPS бесплатно. Тогда ещё увеличатся продажи продуктов от прежних покупателей. Будут каждый месяц что-то покупать, чтобы VPS на халяву продлить. Но здесь есть небольшой перегиб с мотивированным трафиком.
Лучше начать с 1 активации и следить за изменениями раз в месяц.
Может и не прочувствовал, но и грандиозность ее сомнительна, подтвердить или опровергнуть может только результат.
Я предлагаю ограничить до 1 индикатора и 1 советника всем продавцам. Это касается и сигнала. Не может быть у одного продавца десять зарабатывающих ЕА априори. Это очистит Маркет от хлама и улучшит качество
Нет, а вот по времени надо ограничение. Если 3 года не обновляется то в хлам.
Нет, а вот по времени надо ограничение. Если 3 года не обновляется то в хлам.
Нет, а вот по времени надо ограничение. Если 3 года не обновляется то в хлам.
Я уже предлагал пессимизацию рейтинга на продукты, не обновляемые старше 1 года. Как минимум автор сможет перекомпилить на новый билд, плюс проверка того, что человек никуда не делся и способен оказывать поддержку и отвечать на вопросы.