Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 63
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14 продаж, это, я так думаю, суммарная цифра продаж его продуктов, аж никак к последнему роботу не относится.
Но, что бы там ни было, 14 продаж в месяц, это очень прилично. Даже если у него сотня работ выставлена. Умеет втюхать, можно позавидовать - талант ;)
нет. относится к текущему роботу.
Многие авторы раскручиваются в соц.сетях, там же всякие тесты, отзывы и прочее. Потом дают ссылку на маркет, отсюда такие истории.
Основная часть продаж не с трафика маркета. Глупо рассчитывать на рейтинг, там (в топе) менее 1% всех продуктов видно
Извиняюсь, поправил картинку без нарушений:
Многие авторы раскручиваются в соц.сетях, там же всякие тесты, отзывы и прочее. Потом дают ссылку на маркет, отсюда такие истории.
Основная часть продаж не с трафика маркета. Глупо рассчитывать на рейтинг, там (в топе) менее 1% всех продуктов видно
Покажите пример хоть одной такой успешной раскрутки. Я на ФБ периодически наблюдаю порядка десятка форекс-групп - ну сплошной порожняк. Там продавцов тусуется минимум 95%, зачем они мне?
Вполне может быть что не там и не то ищу.
Vitaliy Kuznetsov " Основная часть продаж не с трафика маркета. " - с этим трудно не согласиться.
Покажите пример хоть одной такой успешной раскрутки. Я на ФБ периодически наблюдаю порядка десятка форекс-групп - ну сплошной порожняк. Там продавцов тусуется минимум 95%, зачем они мне?
Вполне может быть что не там и не то ищу.
Vitaliy Kuznetsov " Основная часть продаж не с трафика маркета. " - с этим трудно не согласиться.
Как то получилось поговорить с одним парнем (лет 20), он раскачивал что в телеграмме всякие группы где обменивается всякой инфораций как заработать. Успехи так себе (где то теряет, где-то выиграет), но всегда что-то где-то вкладывает, всякие крипто, NFT, сигналы... Он говорил что всегда там чёткие инструкций что где скачать, что поставить... но при этом ему в большинство случаев нет понятие как всё работает (сам смеётся). Молодежь сейчас живет на другом уровне. Поэтому я верю что может такие раскрутки появляться.
Как то получилось поговорить с одним парнем (лет 20), он раскачивал что в телеграмме всякие группы где обменивается всякой инфораций как заработать. Успехи так себе (где то теряет, где-то выиграет), но всегда что-то где-то вкладывает, всякие крипто, NFT, сигналы... Он говорил что всегда там чёткие инструкций что где скачать, что поставить... но при этом ему в большинство случаев нет понятие как всё работает (сам смеётся). Молодежь сейчас живет на другом уровне. Поэтому я верю что может такие раскрутки появляться.
Как то получилось поговорить с одним парнем (лет 20), он раскачивал что в телеграмме всякие группы где обменивается всякой инфораций как заработать. Успехи так себе (где то теряет, где-то выиграет), но всегда что-то где-то вкладывает, всякие крипто, NFT, сигналы... Он говорил что всегда там чёткие инструкций что где скачать, что поставить... но при этом ему в большинство случаев нет понятие как всё работает (сам смеётся). Молодежь сейчас живет на другом уровне. Поэтому я верю что может такие раскрутки появляться.
Ну, не знаю... Телграмм у меня установлен - техподдержка Интернет-провайдера в нем, реагирует мгновенно. Но что там еще интересного есть - даже не просматривал, руки не дошли.
Что касается ФБ, то 99% тамошней публики биржевая торговля абсолютно не интересует. Все что угодно, только не это. муси-пуси, поздравки, забавные картинки, "какая я красивая", "какой я умный", куда ходил/ездил, что на завтрак съел (и как от этого живот пучило), какой удачный борщ я сварила - и прочее в том же духе.
На страницах брокеров - их самореклама + как бы новости и... полная скукотища. Страница это не форум, в комментах невозможно полноценное общение. Зря многие ДЦ форумы закрыли.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли выкладывать в маркет советник для каждой пары отдельно? если при этом советник одинаковый вплоть до логотипа и описания, разница лишь в используемой валютной паре?
у вас есть кнопка "нарушение" - заходите на страницу продукта и тыкаете нарушение инфернально хохоча
5000+ рейтиг и он не знает)