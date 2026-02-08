Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 68
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Здравствуйте! Можно ли на маркете опубликовать советника с использованием стандартных библиотек MQL5 (без изменения параметров в самой библиотеке)?
Можно, ведь это не библиотеки в прямом смысле, а включаемые файлы. Все они будут собраны компилятором в единый ex5-файл. Так что никто даже не узнает, что использовалась та или иная библиотека.
Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании? Кажется, я видел это раньше, но сейчас не могу найти.
https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV
https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV
Прочитал, такого ограничения не увидел. Какому пункту это соответствует?
Прочитал, такого ограничения не увидел. Какому пункту это соответствует?
Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы.
Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы.
Помню что-то подобное, но в Правила пользования сервисом "Маркет" такого пункта уже нет.
Из каких это правил, укажите пожалуйста и ссылку?
Помню что-то подобное, но в Правила пользования сервисом "Маркет" такого пункта уже нет.
Из каких это правил, укажите пожалуйста и ссылку?
.
Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании?
Такой пункт, на который указал Виталий Музыченко, когда-то был включен. И там было конкретно указано Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени...". На данный момент единственное, что можно за уши подтянуть, это IV. Продукты пункт 6. "... запрещается устанавливать собственные дополнительные специальные ограничения на функциональность программ MQL4/MQL5". Это остается под вопросом, потому что не хочется верить, что один из самых продаваемых продуктов в Маркете может нарушать правила и использовать и встраивание определенных дат в код советника без каких-либо санкций со стороны администрации MQL5.