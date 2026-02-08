Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 68

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Здравствуйте! Можно ли на маркете опубликовать советника с использованием стандартных библиотек MQL5 (без изменения параметров в самой библиотеке)? 
 
Igor168 #:
Здравствуйте! Можно ли на маркете опубликовать советника с использованием стандартных библиотек MQL5 (без изменения параметров в самой библиотеке)? 

Можно, ведь это не библиотеки в прямом смысле, а включаемые файлы. Все они будут собраны компилятором в единый ex5-файл. Так что никто даже не узнает, что использовалась та или иная библиотека.

 
Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании? Кажется, я видел это раньше, но сейчас не могу найти.
 
Nauris Zukas #:
Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании? Кажется, я видел это раньше, но сейчас не могу найти.

https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV

Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
 
Vladimir Pastushak #:

https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV

Прочитал, такого ограничения не увидел. Какому пункту это соответствует?

 
Nauris Zukas #:

Прочитал, такого ограничения не увидел. Какому пункту это соответствует?

 

Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы.

 
Vitaly Muzichenko #:

 

Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы.

Помню что-то подобное, но в Правила пользования сервисом "Маркет" такого пункта уже нет.

Из каких это правил, укажите пожалуйста и ссылку?

 
Nauris Zukas #:

Помню что-то подобное, но в Правила пользования сервисом "Маркет" такого пункта уже нет.

Из каких это правил, укажите пожалуйста и ссылку?

.

 
Nauris Zukas #:
Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании?
Это не запрещается. В бэктест можете прописать любые фильтры.
 
Yevhenii Levchenko #:


Такой пункт, на который указал Виталий Музыченко, когда-то был включен. И там было конкретно указано Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени...". На данный момент единственное, что можно за уши подтянуть, это IV. Продукты пункт 6.  "... запрещается устанавливать собственные дополнительные специальные ограничения на функциональность программ MQL4/MQL5". Это остается под вопросом, потому что не хочется верить, что один из самых продаваемых  продуктов в Маркете может нарушать правила и  использовать и встраивание определенных дат в код советника без каких-либо санкций со стороны администрации MQL5.

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