Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 58
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Вопрос к разработчикам!
Подсвечивание рейтинга зеленым цветом (как я понимаю это сигнал, что всё оформлено хорошо) срабатывает сразу при сохранении правильного оформления описания продукта?
Или робот периодически индексирует с некоторым интервалом времени?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания
MetaQuotes, 2021.08.13 14:10
Учитывайте, что правки влияют на рейтинг не сразу. Не следует ожидать мгновенного эффекта после внесения изменений, проверьте позицию продукта через несколько дней.
Пожалуйста, обновите описание своих продуктов, сделав его максимально чистым и понятным. Наша цель — повысить удобство пользования Маркетом для покупателей.
В будущем мы планируем учитывать качество HTML-кода у описания
Вопрос к разработчикам!
Подсвечивание рейтинга зеленым цветом (как я понимаю это сигнал, что всё оформлено хорошо) срабатывает сразу при сохранении правильного оформления описания продукта?
Или робот периодически индексирует с некоторым интервалом времени?
Сразу, после покупки, ну у меня так, висело почти без изменений более месяца, как только купили, продукт повысился в рейтинге и появилась подсветка зелёным цветом.
Доброго дня, делаю предложение для продуктов у которых есть переводы на другие языки, показывать это явно.
На сколько я понимаю если на mql5.com зайти из Франции то из за отсутствия переводов пользователь увидит описание на Английском если таковое есть.
Если в шапке продукта показать флаги стран на которые есть переводы это значительно облегчит пользователям изучение продукта.
Вот например как на картинке есть переводы на 5 языков и флаги языков указаны в описании.
вот скажите что плохого в этом описании?
(рейтинг понижен за плохое описание)
пс. как можно делать описания не понимая что от тебя хочет сайт? Где здесь нарушения?
вот скажите что плохого в этом описании?
(рейтинг понижен за плохое описание)
пс. как можно делать описания не понимая что от тебя хочет сайт? Где здесь нарушения?
Лучший вариант для сервиса, предложить(показать) вариант правильного оформления, что бы не задавали много неприятных вопросов.
Лучший вариант для сервиса, предложить(показать) вариант правильного оформления, что бы не задавали много неприятных вопросов.
Хотели как лучше - убрать псевдографику и раскраски, а получилось как всегда.
Я раньше внимательно всё оформлял, проверял орфографию, расставлял точки с запятыми, делал списки. Считал свое оформление очень неплохим.
А теперь забил на всё, списки убираю, текст лепится в кучу. На пунктуацию почти не смотрю.
Классное оформление стало, думаю пользователи оценят.
Доброго дня, делаю предложение для продуктов у которых есть переводы на другие языки, показывать это явно.
На сколько я понимаю если на mql5.com зайти из Франции то из за отсутствия переводов пользователь увидит описание на Английском если таковое есть.
Если в шапке продукта показать флаги стран на которые есть переводы это значительно облегчит пользователям изучение продукта.
Вот например как на картинке есть переводы на 5 языков и флаги языков указаны в описании.
Это только продавцам нужно. Можно на страницу редактирования описания добавить, будет наглядно.
Покупателю нужен только его родной язык.
вот скажите что плохого в этом описании?
(рейтинг понижен за плохое описание)
пс. как можно делать описания не понимая что от тебя хочет сайт? Где здесь нарушения?
Вероятно, в самом списке кол-во спец.знаков выше приемлемого.Или после Esc не поставил пробел перед тире)