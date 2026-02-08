Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 57

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А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие. 
А также все продукты в описании которых есть ссылки на брокеров, телеграмм, почта и так далее? 
 
Vladislav Andruschenko #:
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие. 
А также все продукты в описании которых есть ссылки на брокеров, телеграмм, почта и так далее? 
+++  А то законопослушные продавцы все это удалили и оказались в невыгодном положении.
 
Vladislav Andruschenko #:
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие. 
А также все продукты в описании которых есть ссылки на брокеров, телеграмм, почта и так далее? 

Отдельный закрытый раздел на форуме нужен для продавцов, иначе огромная шумиха начнется в открытой части форума.

 
Vladislav Andruschenko #:
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие. 
А также все продукты в описании которых есть ссылки на брокеров, телеграмм, почта и так далее? 

Наверное, некогда.

 
Vladislav Andruschenko #:
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие. 
А также все продукты в описании которых есть ссылки на брокеров, телеграмм, почта и так далее? 
Не выгодно, достаточно понизить рейтинг
 
Denis Nikolaev #:
Не выгодно, достаточно понизить рейтинг

прям как в супермаркете, вместо того чтобы выбросить пропавшие продукты - с них готовят салаты. Вот и возникает вопрос: кому не выгодно...

 
Vitaly Muzichenko #:

прям как в супермаркете, вместо того чтобы выбросить пропавшие продукты - с них готовят салаты. Вот и возникает вопрос: кому не выгодно...

Всей экосистеме, но это только мое мнение
 

не знаю как добился такого результата, но

продукт получил "мусорный" рейтинг прямо сразу после публикации. Таких низин до сих пор не было. При публикации вроде как получалось от 3000 до 5000, дальше менялось в динамике.

но вот так сразу и в дно..

возможно потому что есть полный аналог для 5-ки. Там описания одинаковые, но они не могут и не должны быть разными. Это одно и то-же. Там код один и тот-же.
Просто версия для старого терминала выпущена с задержкой

 
Maxim Kuznetsov #:

продукт получил "мусорный" рейтинг прямо сразу после публикации.

У меня всегда так было, потом качели, пока не устаканится

 
Volodymyr Zubov #:

Отдельный закрытый раздел на форуме нужен для продавцов, иначе огромная шумиха начнется в открытой части форума.

здесь почти каждый пользователь и так продавец, так что не надо отдельного раздела.

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