Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 57
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А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие.
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие.
Отдельный закрытый раздел на форуме нужен для продавцов, иначе огромная шумиха начнется в открытой части форума.
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие.
Наверное, некогда.
А почему бы сразу не удалить из маркета все демо, триал и ограниченные версии ? Чтобы было равновесие.
Не выгодно, достаточно понизить рейтинг
прям как в супермаркете, вместо того чтобы выбросить пропавшие продукты - с них готовят салаты. Вот и возникает вопрос: кому не выгодно...
прям как в супермаркете, вместо того чтобы выбросить пропавшие продукты - с них готовят салаты. Вот и возникает вопрос: кому не выгодно...
не знаю как добился такого результата, но
продукт получил "мусорный" рейтинг прямо сразу после публикации. Таких низин до сих пор не было. При публикации вроде как получалось от 3000 до 5000, дальше менялось в динамике.
но вот так сразу и в дно..
возможно потому что есть полный аналог для 5-ки. Там описания одинаковые, но они не могут и не должны быть разными. Это одно и то-же. Там код один и тот-же.
Просто версия для старого терминала выпущена с задержкой
продукт получил "мусорный" рейтинг прямо сразу после публикации.
У меня всегда так было, потом качели, пока не устаканится
Отдельный закрытый раздел на форуме нужен для продавцов, иначе огромная шумиха начнется в открытой части форума.
здесь почти каждый пользователь и так продавец, так что не надо отдельного раздела.