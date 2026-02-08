Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 65
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Это мало что изменит
Мне письма приходили "Продукт не обновлен, снимем с продажи" но никому не сняли. Лежат продукты по 10$, которую цену поставить можно было пять лет назад и ничего.
Мне письма приходили "Продукт не обновлен, снимем с продажи" но никому не сняли. Лежат продукты по 10$, которую цену поставить можно было пять лет назад и ничего.
И такой вопрос: нельзя ограничивать продукт по календарю, но если система предполагает торговлю исключительно на новостях (заседания ЦБ), то как без встроенного календаря она может корректно быть протестирована? ) думаю, что никак...
Вы же не ограничиваете, даете сигнал в нужное время
Уважаемая администрация!
Прошу пояснить момент с количеством знаков в описании к продуктам в маркете, сейчас пишет 64000 это баг или теперь можно писать полноценные описания продуктов?
Уважаемая администрация!
Прошу пояснить момент с количеством знаков в описании к продуктам в маркете, сейчас пишет 64000 это баг или теперь можно писать полноценные описания продуктов?
На 64000 можно написать полноценную брошюру :)
Кто-бы читал эту тонну текста.
Описание должно быть кратким и ясным, чтобы даже уборщица смогла понять.
На 64000 можно написать полноценную брошюру :)
Кто-бы читал эту тонну текста.
Описание должно быть кратким и ясным, чтобы даже уборщица смогла понять.
64k разумно было-бы дополнить "плавающим" оглавлением, спойлерами expand/collapse, иллюстрациями внутри текста.
Без дополнительных способов оформления 64000 превратится в сплошную простыню текста, которую читают только поисковые роботы.
64k разумно было-бы дополнить "плавающим" оглавлением, спойлерами expand/collapse, иллюстрациями внутри текста.
Без дополнительных способов оформления 64000 превратится в сплошную простыню текста, которую читают только поисковые роботы.
Зато теперь раздел Блогов не будут захламлять тоннами гайдов
И такой вопрос: нельзя ограничивать продукт по календарю, но если система предполагает торговлю исключительно на новостях (заседания ЦБ), то как без встроенного календаря она может корректно быть протестирована? ) думаю, что никак...
Бан не получите, но как вы сделаете корректировку времени под каждого клиента ? В валидацие маркета неважно ваша прибыль или убыток, важно что бы небыло ошибок запроса к серверу программных.