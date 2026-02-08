Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 65

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Ivan Wise #:
Это мало что изменит

Мне письма приходили "Продукт не обновлен, снимем с продажи" но никому не сняли. Лежат продукты по 10$, которую цену поставить можно было пять лет назад и ничего.

[Удален]  
Volodymyr Zubov #:

Мне письма приходили "Продукт не обновлен, снимем с продажи" но никому не сняли. Лежат продукты по 10$, которую цену поставить можно было пять лет назад и ничего.

Поэтому и такая репутация хламаркета
 
Конечно намучался. У части продуктов все ок, а у части - рейтинг понижен. Над одним ломал голову пол года практически что не так, постоянно редактируя описание и т.д.

Вчера нашёл данную ветку, перечитал её. В итоге увидел интересный момент: ограничение длины списков. Раньше модераторы, когда проверка была ещё ручной, требовали точное описание всех input параметров системы, а сейчас наоборот. Сократил список и вуаля, предупреждение о понижении рейтинга пропало... 
 
И такой вопрос: нельзя ограничивать продукт по календарю, но если система предполагает торговлю исключительно на новостях (заседания ЦБ), то как без встроенного календаря она может корректно быть протестирована? ) думаю, что никак...

Или я за это српзу бан получу? 
 
Ivan Pochta #:
И такой вопрос: нельзя ограничивать продукт по календарю, но если система предполагает торговлю исключительно на новостях (заседания ЦБ), то как без встроенного календаря она может корректно быть протестирована? ) думаю, что никак...

Или я за это српзу бан получу? 

Вы же не ограничиваете, даете сигнал в нужное время

 

Уважаемая администрация!

Прошу пояснить момент с количеством знаков в описании к продуктам в маркете, сейчас пишет 64000 это баг или теперь можно писать полноценные описания продуктов?


 
Vladimir Pastushak #:

Уважаемая администрация!

Прошу пояснить момент с количеством знаков в описании к продуктам в маркете, сейчас пишет 64000 это баг или теперь можно писать полноценные описания продуктов?

На 64000 можно написать полноценную брошюру :)

Кто-бы читал эту тонну текста.

Описание должно быть кратким и ясным, чтобы даже уборщица смогла понять.

 
Vitaly Muzichenko #:

На 64000 можно написать полноценную брошюру :)

Кто-бы читал эту тонну текста.

Описание должно быть кратким и ясным, чтобы даже уборщица смогла понять.

64k разумно было-бы дополнить "плавающим" оглавлением, спойлерами expand/collapse, иллюстрациями внутри текста.

Без дополнительных способов оформления 64000 превратится в сплошную простыню текста, которую читают только поисковые роботы.

 
Maxim Kuznetsov #:

64k разумно было-бы дополнить "плавающим" оглавлением, спойлерами expand/collapse, иллюстрациями внутри текста.

Без дополнительных способов оформления 64000 превратится в сплошную простыню текста, которую читают только поисковые роботы.

Зато теперь раздел Блогов не будут захламлять тоннами гайдов

 
Ivan Pochta #:
И такой вопрос: нельзя ограничивать продукт по календарю, но если система предполагает торговлю исключительно на новостях (заседания ЦБ), то как без встроенного календаря она может корректно быть протестирована? ) думаю, что никак...

Или я за это српзу бан получу? 

Бан не получите, но как вы сделаете корректировку времени под каждого клиента ? В валидацие маркета неважно ваша прибыль или убыток, важно что бы небыло ошибок запроса к серверу программных.

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