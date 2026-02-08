Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 67

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В описании продукта не допускаются использовать спецсимволы.

но если без них никак не обойтись? 

например:


В результате получаю понижение рейтинга за "плохое описание"



несправедливо!

 

Прошу ознакомиться с предложением об упразднении или частичном исключении в п5. Правил Маркета.

Причина описана здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/444553

Как бороться с подделками и взломами своих программ
Как бороться с подделками и взломами своих программ
  • 2023.03.30
  • www.mql5.com
Добрый день, уважаемые форумчане и представители компании mql5. Не проходит и 2 недель, как советники с маркета появляются в свободном доступе...
 
А что, описание продукта теперь может содержать 32 тыс. знаков?  Или это глюк системы?
 

Добрый вечер! Мне понизили рейтинг только что опубликованного продукта за "плохое описание".

Продукт вот этот:

https://www.mql5.com/ru/market/product/96581

Я бы хотел уточнить, что конкретно надо исправить и могу ли я это сделать? Или рейтинг понижен раз и навсегда?

 
Vladimir Toropov #:

Добрый вечер! Мне понизили рейтинг только что опубликованного продукта за "плохое описание".

Продукт вот этот:

https://www.mql5.com/ru/market/product/96581

Я бы хотел уточнить, что конкретно надо исправить и могу ли я это сделать? Или рейтинг понижен раз и навсегда?

Посмотрите правила, у Вас слишком много перечислений и лишней информации...

 

Маркет перестал принимать ex5-файлы, откомпилированные с MQL5 Cloud Protector. Пишет в форме ошибку - Файл содержит нативный код.

И текст ошибки неверный, и сама идея убрать доп. слой защиты - не понятно, чем обоснована. Если где-то были пояснения, дайте ссылку.

 
Предложение у меня - добавить кнопку "Возврат денег" - продавец сам решает использовать её или нет, а покупатель в случае использования этой опции продавцом получает право вернуть свои деньки в течении, допустим двух недель.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Предложение у меня - добавить кнопку "Возврат денег" - продавец сам решает использовать её или нет, а покупатель в случае использования этой опции продавцом получает право вернуть свои деньки в течении, допустим двух недель.
ужас какой- то - есть аренда и демо.
 
Roman Shiredchenko #:
ужас какой- то - есть аренда и демо.

Есть ограничения в режиме "демо" для советников.

 
Почему-то в Маркете можно ответить только на отзыв с текстом, а на пустой отзыв с оценкой ответить нельзя. Например, пользовать продемонстрировал сказочное пренебрежение ко всему, что ему было посоветовано, когда он обращался за поддержкой в личке. Потом он ставит минимальную оценку, которая полностью на его совести. А рассказать об этом нюансе не получается.
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