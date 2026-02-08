Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 67
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В описании продукта не допускаются использовать спецсимволы.
но если без них никак не обойтись?
например:
В результате получаю понижение рейтинга за "плохое описание"
несправедливо!
Прошу ознакомиться с предложением об упразднении или частичном исключении в п5. Правил Маркета.
Причина описана здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/444553
Добрый вечер! Мне понизили рейтинг только что опубликованного продукта за "плохое описание".
Продукт вот этот:
https://www.mql5.com/ru/market/product/96581
Я бы хотел уточнить, что конкретно надо исправить и могу ли я это сделать? Или рейтинг понижен раз и навсегда?
Добрый вечер! Мне понизили рейтинг только что опубликованного продукта за "плохое описание".
Продукт вот этот:
https://www.mql5.com/ru/market/product/96581
Я бы хотел уточнить, что конкретно надо исправить и могу ли я это сделать? Или рейтинг понижен раз и навсегда?
Посмотрите правила, у Вас слишком много перечислений и лишней информации...
Маркет перестал принимать ex5-файлы, откомпилированные с MQL5 Cloud Protector. Пишет в форме ошибку - Файл содержит нативный код.
И текст ошибки неверный, и сама идея убрать доп. слой защиты - не понятно, чем обоснована. Если где-то были пояснения, дайте ссылку.
Предложение у меня - добавить кнопку "Возврат денег" - продавец сам решает использовать её или нет, а покупатель в случае использования этой опции продавцом получает право вернуть свои деньки в течении, допустим двух недель.
ужас какой- то - есть аренда и демо.
Есть ограничения в режиме "демо" для советников.