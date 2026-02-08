Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 60

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MetaQuotes #:

Включили следующий этап проверок.

вот почищенный текст, что здесь не так?

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Andrey Khatimlianskii #:

К сожалению, это не всегда так.

Правки очень коверкают html. Чистый код получается, только если печатать с листа без ошибок, а это, как вы понимаете, практически не возможно.

но, ведь вы можете всегда сделать перенаправление на ваш блог или сайт и там дать описание)

[Удален]  
Taras Slobodyanik #:

вот почищенный текст, что здесь не так?


Может сначала сделать зарабатывающего робота, а потом его продавать (касается всего маркета). А пока это магазин иллюзий больше и находятся же покупатели, жесть
 
Taras Slobodyanik #:

но, ведь вы можете всегда сделать перенаправление на ваш блог или сайт и там дать описание)

Это другая тема. Тут речь об описании продуктов (оно должно быть).

 
Andrey Khatimlianskii #:

Это другая тема. Тут речь об описании продуктов (оно должно быть).

Andrey Khatimlianskii #:

Чистый код получается, только если печатать с листа без ошибок, а это, как вы понимаете, практически не возможно.

ну как же другая, ведь по вашим словам 99% не читает больших описаний, напишите вручную пару слов, и дайте ссылку где читать полное описание.

пс. мое мнение неизменно - это финансовый сайт, а не развлекательный, поэтому описание должно быть полным и точным, включая перечень параметров.

 
Наверное необходимо две вкладки - на одной рекламное описание - преимущество и особенность продукта, а на второй детальное описание настроек и их комбинаций.
 
Pavel Verveyko #:
Если рейтинг доступен авторам. Может можно авторам показывать и количество посещений на конкретной страницы продукта с учётом страны.
Аналитика лишней не бывает.

Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?

Просто уже давно люди просят штатный счетчик посещения, а его нет, и похоже - не будет. Может быть, нам разрешат таким образом решать проблему анализа посещаемости своих страниц?

 
Vadim Zotov #:

Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?

Счетчик можно поставить только на свой сайт.

 
Vadim Zotov #:

Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?

Просто уже давно люди просят штатный счетчик посещения, а его нет, и похоже - не будет. Может быть, нам разрешат таким образом решать проблему анализа посещаемости своих страниц?

Сделайте в описании укороченную ссылку на блог и на сервисе сокращателя отслеживайте кол-во переходов. Думаю правил это никаких не нарушит, хотя картина будет не полной.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Сделайте в описании укороченную ссылку на блог и на сервисе сокращателя отслеживайте кол-во переходов. Думаю правил это никаких не нарушит, хотя картина будет не полной.

Извините, не понял - что такое "сервис сокращателя"?

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