Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 60
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вот почищенный текст, что здесь не так?
К сожалению, это не всегда так.
Правки очень коверкают html. Чистый код получается, только если печатать с листа без ошибок, а это, как вы понимаете, практически не возможно.
но, ведь вы можете всегда сделать перенаправление на ваш блог или сайт и там дать описание)
вот почищенный текст, что здесь не так?
но, ведь вы можете всегда сделать перенаправление на ваш блог или сайт и там дать описание)
Это другая тема. Тут речь об описании продуктов (оно должно быть).
Это другая тема. Тут речь об описании продуктов (оно должно быть).
Чистый код получается, только если печатать с листа без ошибок, а это, как вы понимаете, практически не возможно.
ну как же другая, ведь по вашим словам 99% не читает больших описаний, напишите вручную пару слов, и дайте ссылку где читать полное описание.
пс. мое мнение неизменно - это финансовый сайт, а не развлекательный, поэтому описание должно быть полным и точным, включая перечень параметров.
Если рейтинг доступен авторам. Может можно авторам показывать и количество посещений на конкретной страницы продукта с учётом страны.
Аналитика лишней не бывает.
Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?
Просто уже давно люди просят штатный счетчик посещения, а его нет, и похоже - не будет. Может быть, нам разрешат таким образом решать проблему анализа посещаемости своих страниц?
Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?
Счетчик можно поставить только на свой сайт.
Интересно, какая будет реакция сервиса, если попробовать в html-код с описанием продукта включить счетчик посещения от какого-нибудь стороннего сервиса (например от Рамблера или др)?
Просто уже давно люди просят штатный счетчик посещения, а его нет, и похоже - не будет. Может быть, нам разрешат таким образом решать проблему анализа посещаемости своих страниц?
Сделайте в описании укороченную ссылку на блог и на сервисе сокращателя отслеживайте кол-во переходов. Думаю правил это никаких не нарушит, хотя картина будет не полной.
Сделайте в описании укороченную ссылку на блог и на сервисе сокращателя отслеживайте кол-во переходов. Думаю правил это никаких не нарушит, хотя картина будет не полной.
Извините, не понял - что такое "сервис сокращателя"?