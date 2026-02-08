Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 66

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В текущей реализации пометка от маркета, что мол "рейтинг продукта понижен за плохое описание" - ни о чем! Например, я не использую ни иконки, ни гигантские шрифты, ни ссылки на сторонние ресурсы, а блоки с предупреждениями минимальны - они реально выделяют только те аспекты, на которые следует обращать внимание пользователя (в частности, эти предупреждения пишутся по фидбэку от самих пользователей).

Итого, если на сайте нельзя будет кликнуть в предупреждении в некую ссылку с детализацией, что именно не нравится особо умному алгоритму, то исправить яко-бы "недочеты" не представляется возможным.

 

У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?

 
Aleksey Ivanov #:

У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?

А если бы деньги вывели, то должны бы стали MQL5?

 
Aleksey Vyazmikin #:

А если бы деньги вывели, то должны бы стали MQL5?

Да, тут кто-то писал, что у него на балансе минус, так как он успел вывести деньги за продукт, а покупку затем отменили

 
Denis Nikolaev #:

Да, тут кто-то писал, что у него на балансе минус, так как он успел вывести деньги за продукт, а покупку затем отменили

Жёстко.

 
Aleksey Ivanov #:

У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?

А покупку не вернули?

 
Alexey Viktorov #:

А покупку не вернули?

Вот когда у Вас отменят все ранее  совершенные покупки Ваших продуктов, тогда и настанет время для шуток.

 
Aleksey Ivanov #:

Вот когда у Вас отменят все ранее  совершенные покупки Ваших продуктов, тогда и настанет время для шуток.

Ну извини. Это беззлобная шутка.

 
Aleksey Ivanov #:

У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?

Наверно, в сервисдеск надо написать. Желательно получить официальное объяснение причин возврата, а главное почему через месяц.

 
Pavel Verveyko #:

Наверно, в сервисдеск надо написать. Желательно получить официальное объяснение причин возврата, а главное почему через месяц.

Объяснения уже давались ранее - банки могут отменять платежи спустя несколько месяцев. И оспорить это никак нельзя.

Причины могут быть самые разные, часто попытки опротестовать не увенчиваются успехом.

Такова ситуация с онлайн платежами везде.

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