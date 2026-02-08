Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В текущей реализации пометка от маркета, что мол "рейтинг продукта понижен за плохое описание" - ни о чем! Например, я не использую ни иконки, ни гигантские шрифты, ни ссылки на сторонние ресурсы, а блоки с предупреждениями минимальны - они реально выделяют только те аспекты, на которые следует обращать внимание пользователя (в частности, эти предупреждения пишутся по фидбэку от самих пользователей).
Итого, если на сайте нельзя будет кликнуть в предупреждении в некую ссылку с детализацией, что именно не нравится особо умному алгоритму, то исправить яко-бы "недочеты" не представляется возможным.
У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?
У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?
А если бы деньги вывели, то должны бы стали MQL5?
А если бы деньги вывели, то должны бы стали MQL5?
Да, тут кто-то писал, что у него на балансе минус, так как он успел вывести деньги за продукт, а покупку затем отменили
Да, тут кто-то писал, что у него на балансе минус, так как он успел вывести деньги за продукт, а покупку затем отменили
Жёстко.
У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?
А покупку не вернули?
А покупку не вернули?
Вот когда у Вас отменят все ранее совершенные покупки Ваших продуктов, тогда и настанет время для шуток.
Вот когда у Вас отменят все ранее совершенные покупки Ваших продуктов, тогда и настанет время для шуток.
Ну извини. Это беззлобная шутка.
У меня отменили покупку продукта, который был у меня куплен больше месяца назад. Это что – такие новые правила маркета что ли?
Наверно, в сервисдеск надо написать. Желательно получить официальное объяснение причин возврата, а главное почему через месяц.
Наверно, в сервисдеск надо написать. Желательно получить официальное объяснение причин возврата, а главное почему через месяц.
Объяснения уже давались ранее - банки могут отменять платежи спустя несколько месяцев. И оспорить это никак нельзя.
Причины могут быть самые разные, часто попытки опротестовать не увенчиваются успехом.
Такова ситуация с онлайн платежами везде.