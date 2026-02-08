Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 28
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от 3D иконок тут на форуме отмахнулись, дизайн привычный, допотопный, но мы сюда не за этим пришли, новичков конечно может отпугнуть
никто не проспал торговое движение?))
ручные трейдеры.
А последний значок вообще ничего не показывал на графике.
Нужно выбрать тип значка.
панель бы я оставил, но добавил функцию - в любой момент времени щелкнув на иконке в панели, можно было выбрать один из трех вариантов:
1. вместо иконки любая собственное название, с разделителем после
2. иконка + собственное название + разделитель
3. вроде просто иконка дефолтная
это у меня в проф. программе так
Нужно выбрать тип значка.
Класс! Для меня это открытие и скажу, что не допёр бы, хоть и не глупый.
Понятнее было бы название " Wingdings Arrow" / " Wingdings Стрелка"
Да и значок в выпадающем списке сбил с толку. Буква W или ? в кружочке помогли бы шевельнуть извилину)
Класс! Для меня это открытие и скажу, что не допёр бы, хоть и не глупый.
Понятнее было бы название " Wingdings Arrow" / " Wingdings Стрелка"
Да и значок в выпадающем списке сбил с толку. Буква W или ? в кружочке помогли бы шевельнуть извилину)
На вкус и цвет фломастеры конечно разные, но флэт дизайн уже стандарт в софте несколько лет. Даже винда, андроид и mac не используют устаревшую 3D графику.
Тёмную тему можно сделать по примеру меню фотошопа
Похожий пример какого-то web сервиса
А вот забавный нюанс с графикой терминала:
Значки из меню и значки на экране вообще не похожи.
А последний значок вообще ничего не показывал на графике.
Уже обсуждалось.
Проблема в том, что VS C++ не позволяет оперировать интерфейсом на таком уровне.
Необходимо разрабатывать собственный GUI - фреймворк с векторным рендерингом.
Или использовать существующие (Dear ImGui, Juce, Nuklear и т.д.)
Оставьте интерфейс - новички сейчас пользуются просто телефонами и в них торгуют, будите менять интерфейс, то блеванут текущие пользователи.
Кстати, дизайн фотошопа стал паганым и мне он не нравится.
Уже обсуждалось.
Проблема в том, что VS C++ не позволяет оперировать интерфейсом на таком уровне.
Необходимо разрабатывать собственный GUI - фреймворк с векторным рендерингом.
Или использовать существующие (Dear ImGui, Juce, Nuklear и т.д.)
Никто и не просит что-то кардинально менять.
Иконки же можно поменять на современные флэтовые?
Цвета фона, линий, окантовки, толщина линий тоже ведь меняются?
Этого достаточно, чтобы оконфетить любой дизайн.
Первое правило - флэтовый стиль с гармоничными легкими оттенками окантовки
Второе правило - все элементы должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы не создавать наляпистость.
Те же иконки сделай чуть больше и уже всё испорчено. От центрального элемента до края должно быть достаточно расстояния.
У меня после МТ4, дизайн МТ5 не вызывает никакого восторга. Это как после OpenOffice перешёл на LibreOffice, а всё равно Микрософт Оффис выглядит намного приятнее.
И ещё - белая тема должна быть белой! Нужно осветлить серый фон.
Ну а чёрная тема примерно, как у телеги ночной режим. Правда для тёмной темы нужно все иконки делать серо белыми. А в активной иконке менять белый на светло-синий.